Rafael Piovezan visita obras do Cidade Saúde de Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou na quarta-feira (1º) as obras do Cidade Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, que estão na fase final. O prédio, com quatro pavimentos, recebe serviços para a finalização do acabamento, consolidando um dos projetos mais importantes da história da Saúde Pública do Município.

Atualmente, as equipes atuam na instalação de vidros e divisórias, finalização da rede elétrica, serviços de pintura e gesso, além da limpeza pós-obra. Em paralelo, o próximo passo será o início da instalação de mobiliário e equipamentos, etapa que prepara o espaço para o início das atividades.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. O complexo reunirá setores fundamentais, como o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

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Equipamento

“Estamos falando de algo que nunca foi visto, nem mesmo na rede particular. É um equipamento que coloca Santa Bárbara d’Oeste em outro patamar, com estrutura, tecnologia e acolhimento para a nossa população. Com capacidade 50% maior em comparação à estrutura atual, o Cidade Saúde ampliará significativamente o atendimento à população, proporcionando mais acesso, agilidade e qualidade nos serviços oferecidos”, destacou o prefeito Rafael Piovezan. “Estamos preparando a cidade para o presente e para o futuro, com uma saúde mais moderna, mais humana e mais eficiente”, complementou.

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, salas de enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o edifício dispõe de iluminação e ventilação naturais, lâmpadas de LED, sistema de ar-condicionado e painéis solares fotovoltaicos, assegurando eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.

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