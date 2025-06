A agência Audaz passou a ser a agência de publicidade da rede de Supermercados São Vicente. O anúncio foi feito esta semana. A Audaz mudou recentemente para São Paulo e deu um salto de tamanho.

Em 2020, as duas grandes redes de supermercados sediadas em Americana ‘desistiram’ de ter agências de publicidade da cidade.Tanto São Vicente quanto PagueMenos trocaram as agências de Americana por outras de Campinas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Audaz surgiu em Nova Odessa e logo se mudou para Americana, ficando por décadas na cidade. Foi também por muitos anos a agência da grande concorrente do São Vicente, a rede Pague Menos.

Imensa honra e alegria da nossa equipe cuidar da comunicação de. A partir de agora, estamos juntos a mais de 4,2 mil colaboradores, 27 lojas, 56 anos de história e milhares de famílias clientes do Grupo São Vicente.

A chegada à Audaz de uma das maiores redes de varejo do interior do Brasil também marca o início da operação da unidade de negócios Audaz em Nova Odessa, onde a nossa história começou.

Celebramos esse momento especial com o registro da visita da diretoria do GSV à nossa unidade na Vila Madalena, em São Paulo. Da esquerda para a direita, Rodrigo Machado, diretor comercial GSV, Antonio Bassora, nosso head de operações, Tatiana Francischini, gerente de marketing GSV, nosso fundador e CEO, Alexandre Bassora, e Marcos Cavicchiolli, presidente do Grupo São Vicente.

Na sequência, o squad Audaz dedicado ao GSV em encontro na sede da companhia. Faremos história juntos! Já é incrível!