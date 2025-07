Prefeitura realiza audiência pública sobre Resíduos Sólidos nesta 3ª-feira

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, realiza nesta terça-feira, dia 29, às 19h, uma audiência pública sobre a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instituído pela Lei nº 6.125/2017. O encontro será no plenário da Câmara Municipal.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da revisão do plano. “A audiência pública é fundamental para discutirmos o tema, com foco no aprimoramento das ações relacionadas aos resíduos sólidos, à sustentabilidade, à saúde pública e ao meio ambiente”, afirmou.

Entre os temas abordados estão a gestão da coleta seletiva, resíduos domiciliares, resíduos volumosos, resíduos de serviços de saúde, responsabilidade compartilhada, logística reversa, resíduos vegetais, resíduos tecnológicos, acordos setoriais e o destino ambientalmente adequado.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ressaltou a relevância da gestão operacional dos resíduos. “O manejo envolve todas as etapas, da geração à destinação final, garantindo a eficiência dos serviços e a proteção ambiental”, completou.

