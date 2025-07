Moradora de Americana fatura no Vida Cap Limeira

O prêmio máximo do Vida Cap Limeira deste domingo (27), no valor total de R$ 300 mil, foi dividido entre uma moradora do Jardim Recanto, em Americana, e outra de Piracicaba. Com a divisão, cada uma faturou R$ 150 mil.

A região ainda teve mais ganhadores no chamado Giro da Sorte, que distribuiu 30 prêmios de R$ 1,5 mil cada. Os acertadores foram dois moradores de Americana, três de Santa Bárbara d’Oeste, um de Sumaré e um de Hortolândia.

Já no Vida Cap Campinas, que distribuiu os mesmos prêmios e também teve sorteio neste domingo, outras oito pessoas das cidades da região ganharam no Giro da Sorte: três de Sumaré, quatro de Hortolândia e uma de Nova Odessa.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP