Hora do Horror 2025 começa mais cedo com jogo online de enigmas que coloca fãs dentro da história

A tradicional Hora do Horror do Hopi Hari, maior evento de horror da América Latina, começou mais cedo este ano – e de um jeito totalmente diferente. Antes mesmo da estreia oficial, marcada para 15 de agosto, o parque lançou um jogo de mistério interativo no qual os fãs poderão ajudar a desvendar os segredos da nova temporada e até ganhar prêmios.

O jogo de realidade alternativa tem início no dia 22 de julho, com o ponto de partida no blog https://oultimorastro.wordpress.com/# . É lá que os participantes começarão a acompanhar a investigação de Verônica Reis, a Verô, uma jovem que tenta descobrir o que houve com o seu bisavô desaparecido em 1957 – justamente o ano em que se passa a nova trama da Hora do Horror.

Para avançar no jogo, será preciso decifrar mensagens escondidas em diferentes mídias, desvendar enigmas, participar de missões e, claro, muita coragem. “É como se o público entrasse na história antes mesmo de chegar ao parque. Queremos que as pessoas se sintam personagens dessa trama, caçando pistas e dividindo teorias com outros fãs da temporada”, explica Gustavo Ferreira, coordenador de marketing do Hopi Hari.

Os primeiros jogadores que completarem a primeira fase ganharão um par de ingressos para curtir o evento e ainda terão a chance de participar de um desafio exclusivo durante a Hora do Horror. Os que vencerem a fase final terão uma experiência diferenciada da temporada.

“O Hopi Hari sempre foi reconhecido por criar experiências únicas, e nosso compromisso é pensar em cada detalhe para que o visitante viva momentos inesquecíveis. A Hora do Horror é um dos eventos mais aguardados do ano, e trazer o público para a história antes mesmo de entrar no parque é mais uma forma de mostrar o quanto nos preocupamos em entregar diversão de maneira completa – da expectativa à última lembrança”, destaca Mariana Mello, diretora de Marketing do Hopi Hari.

O que vem por aí na Hora do Horror 2025

Inspirada na edição de 2009 – uma das mais aclamadas pelos fãs –, a temporada 2025, intitulada “Circo dos Horrores – A Origem”, promete revelar como tudo começou. A trama se passa em uma cidade fictícia nos anos 1950, onde um artista frustrado sequestra moradores para transformá-los em criaturas deformadas e apresentar um show macabro.

Com figurinos e cenários que remetem aos freak shows da época, a produção promete uma imersão completa no clima de terror vintage. “É um presente para os fãs mais antigos e, ao mesmo tempo, um espetáculo grandioso para quem vai conhecer a Hora do Horror agora”, completa Rodrigues.

Serviço – Hora do Horror 2025 – Hopi Hari

Período: 15 de agosto a 31 de outubro

Funcionamento: das 11h às 20h30

Ingressos: a partir de R$ 142,89 (descontos progressivos para compras acima de 2 unidades)

Vendas: hopihari.com.br/temporadaHoradoHorror2025 ou pelo telefone (11) 4210-4000

