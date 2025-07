Semana da Educação de Americana tem palestra da professora Luciene Tognetta

A penúltima noite de programação da 33ª Semana da Educação de Americana, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, teve, nesta quinta-feira (24), a palestra da americanense Luciene Regina Paulino Tognetta, professora doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e escritora. O evento formativo tem o tema “Americana 150 anos: Celebrando o passado, construindo o futuro” e o objetivo de qualificar o ensino por meio de palestras e apresentações culturais.

Luciene apresentou a palestra “A escola e a urgência de uma convivência cuidadosa”, abordando a resolução de conflitos e a importância do cuidado nas relações dentro da escola. A palestrante é doutora pela USP e Universidade de Genebra (Suíça) e pós-doutora pela Universidade do Minho (Portugal). Livre-Docente na Unesp, lidera um grupo de pesquisa em Educação Moral e integra organizações como a FAI (Chile) e a Rede Iberoamericana de Convivência Escolar (México). Também coordena a Rede de Comunidades de Cuidado no Brasil e é autora de livros infantis e acadêmicos.

Temática

A temática escolhida para a 33ª Semana da Educação faz um resgate histórico da educação municipal e projeta o futuro com base em diretrizes nacionais para o ensino de qualidade. A abertura da Semana, na terça-feira (22), foi feita pelo prefeito Chico Sardelli, pelo vice-prefeito Odir Demarchi e pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini, que acompanhou as palestras durante todas as noites.

A programação da Semana também incluiu as falas do escritor, palestrante e formador de opinião Leandro Karnal e do professor doutor em Ciências da Educação, psicólogo, neuropsicólogo e escritor Alessandro Marimpietri, além de apresentações culturais dos grupos Interior Arraigado, do pianista Mateus Pavan e da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. Nesta sexta-feira (25), a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi encerra o evento.

Diretores, professores, professores coordenadores, pedagogos, inspetores e monitores da rede municipal de Educação participam da formação, que tem tradução simultânea de Libras.

Vinicius Ghizini

“Estamos muito felizes com o conteúdo das palestras apresentadas à nossa rede por grandes referências na área educacional. As reflexões trazidas pela prof.ª dr.ª Luciene Tognetta reforçam a importância do cuidado e carinho com nossas crianças e suas famílias, reafirmando as diretrizes da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para uma Educação acolhedora e de qualidade”, disse Ghizini.

A 33ª Semana da Educação de Americana tem o apoio da Soluções Moderna, Editora Adonis, SESI-SP, gráfica Paineiras, Consórcio PCJ, Ômega Alimentação e Serviços Especializados e secretarias de Cultura e Turismo e de Comunicação e Tecnologia da Informação.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP