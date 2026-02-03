Uma das primeiras aulas da escola cívico militar em Caçapava (SP) começou com erros crassos de português por parte de um dos instrutores presentes na sala.
Enquanto o outro militar falava à turma, o ‘professor’ foi à lousa e escreveu ‘descançar’ e ‘continêcia’, a primeira palavra com a cedilha no lugar do S e a segunda sem o N entre o E e C.
Uma mulher sentada na sala chamou o instrutor que escreveu as palavras de forma errada o chamou e o orientou a corrigir a escrita.
Ela precisou chamar o homem duas vezes para fazer as correções.
Escolas Cívico Militar na região
Em três escolas estaduais da região o universo escolar aprovou participação no modelo: EE ‘Professora Silvania Aparecida Santos’, no Jardim Santa Luiza (Nova Odessa); EE ‘Marinalva Gimenes Colossal da Cunha’, no Parque Jatobá (Sumaré); e Escola ‘Yasuo Sasaki’, no Jardim Santa Esmeralda (Hortolândia).
