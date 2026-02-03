Sumaré registra saldo positivo de empregos; 3º no ranking da RMC

Cidade foi a única da microrregião a registrar mais admissões do que demissões

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Sumaré encerrou o ano de 2025 com saldo positivo de 1.236 vagas de emprego formal, consolidando-se como um dos municípios que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho na Região Metropolitana de Campinas (RMC). O resultado garantiu à cidade a 3ª colocação no ranking regional, representando 10,69% do saldo líquido total da RMC, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), analisados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na microrregião, a cidade foi a única que registrou saldo positivo.

No acumulado de janeiro a dezembro, o município registrou 40.797 admissões e 39.561 desligamentos, evidenciando a capacidade de Sumaré em manter desempenho positivo mesmo diante das oscilações do mercado de trabalho ao longo do ano.

Entre os setores que mais impulsionaram a geração de empregos, o comércio liderou com a criação de 741 novas vagas, seguido pela construção civil, com 236 postos, e pelo setor de serviços, responsável por 161 vagas. Os números reforçam o dinamismo da economia local e a diversidade da base produtiva do município.

Levantamento

O levantamento também destaca a forte participação feminina, que respondeu por 77,75% do saldo líquido de empregos em 2025, além da expressiva inserção de jovens de 18 a 24 anos, faixa etária responsável por mais de 90% do saldo positivo no período.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré teve papel estratégico nesse desempenho, atuando na intermediação de mão de obra, na ampliação de parcerias com empresas e no fortalecimento do acesso da população às oportunidades de emprego formal.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os dados confirmam a efetividade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de oportunidades. “Os resultados mostram que estamos no caminho certo, com ações que estimulam o crescimento, atraem investimentos e ampliam o acesso da população ao mercado de trabalho”, destacou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que a retração observada em dezembro segue um comportamento sazonal esperado e não compromete o resultado anual positivo. Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou que os números refletem planejamento, ações estruturantes e diálogo permanente com o setor produtivo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP