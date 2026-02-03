Integrantes que formam a nova direção do Sindicato do Servidores Públicos de Americana (SSPMA) foram atrás da direção do DAE para falar do planejamento de 2026 e do processo de privatização da autarquia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O grupo esteve reunido, na semana passada, com o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto),Fábio Renato, e com o secretário-adjunto Neto Franzatto, para tratar de temas dos Servidores do Departamento.

O encontro ocorreu na quarta, dia 28 de janeiro, e teve como principal ponto de discussão o processo de concessão do DAE. Foram mais de três horas de conversa a fim de alinhar questões e apresentar as preocupações dos trabalhadores.

Posicionamento da nova direção SSPMA

Foi apresentado um panorama negativo em cidades onde ocorreram terceirizações/concessões. “Qualquer debate sobre concessão que ignore o destino dos servidores já nasce errado”, afirmaram os sindicalistas.

DEFESA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO Eles apontaram que “qualquer projeto que não traga garantias escritas é um risco não só para os servidores que prestam serviço já há muitos anos, mas também para toda a população”.

Leia + sobre política regional