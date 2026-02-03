Sumaré passa a oferecer curso profissionalizante de Bombeiro Civil

Novidade na Grau Educacional, curso é oportunidade para pessoas que querem se qualificar para entrar no mercado de trabalho

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A unidade do Grau Educacional Sumaré está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Bombeiro Civil. O profissional é responsável pela gestão dos riscos e situações com potencial de gerar uma emergência e atua em empresas, shows e eventos.

O curso é uma das novidades de 2026 no Grau Educacional Sumaré. Adriana Guerra, gestora da unidade, explica que a procura por Bombeiro Civil vem crescendo tanto por parte da iniciativa pública – incluindo os pequenos municípios -, como por parte da iniciativa privada. “O curso é uma oportunidade para as pessoas interessadas em uma qualificação para entrar no mercado de trabalho”, comenta.

No curso, os alunos aprendem a prevenir e combater incêndios e identificar e acondicionar produtos que podem causar riscos à coletividade. O curso também prepara o futuro profissional para o exercício de sua capacidade de análise técnica, de postura ética, de tomada de decisões, de visão sistêmica, de trabalho em equipe e de atitudes proativas.

O curso é organizado por módulos e contempla uma sequência de disciplinas teóricas e práticas obrigatórias, totalizando uma carga horária de 240 horas, distribuídas em aulas teóricas e práticas. As aulas práticas são divididas em atividades realizadas em laboratório e em campo, com treinamentos.

As disciplinas teóricas têm o papel de ensinar a legislação específica, a capacidade de interpretar sinais e sintomas das lesões originadas dos acidentes. As disciplinas práticas preparam os profissionais para atuar nas empresas ou nas comunidades, desenvolvendo o aprendizado teórico, prevenindo e promovendo a prática da prevenção de ocorrências de acidentes.

Além do curso de Bombeiro Civil, o Grau Educacional Sumaré também oferece os cursos de APH (Atendimento Pré-hospitalar), Balconista de Farmácia, Coleta de Sangue, Cuidador de Idosos, Eletricista Predial + NR10, Excel Avançado, Excel Básico, Operador de Caixa, e Rotinas Administrativas, entre outros. Entre os cursos técnicos, a grade contempla os cursos de Enfermagem, Radiologia, Farmácia, Administração e Eletrotécnica. A escola está localizada na Rua José Maria Miranda, 480, Centro.

Sobre o Grau Educacional

O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico particular do Brasil, com mais de 140 unidades em todo o país. A instituição oferece mais de 60 cursos em áreas como saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP