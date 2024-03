Cerca de 500 mulheres de todas as idades, desde crianças até o pessoal da Melhor Idade, participaram na noite de quarta-feira (06/03) do divertido “Aulão de Dança” do Dia Internacional das Mulheres e das Meninas, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, num palco especialmente montado em frente ao Paço Municipal. A agitação ficou por conta dos professores Paulo Porto, Lurdinha, Nick Costa, Erso Xavier e Fernando Gomes.

“Amei, é um evento super diferenciado, fazendo o que a gente mais gosta, que é dançar. Tem mulheres aqui de todas as idades, tenho certeza de que todas estão se divertindo. Eu particularmente amo esse tipo de evento porque muda a nossa rotina, sai daquele dia a dia, um momento em que a gente esquece dos nossos problemas e vivemos a dança”, comentou Nilda Freitas.

“Sensacional, parabéns aos organizadores e a toda a equipe da gestão do prefeito Leitinho. Está muito bem organizado, a mulherada compareceu em peso e está uma energia muito boa, todas dançando, alegres, felizes. Os professores são um show em cima do palco, estão incríveis”, completou Katia Fernanda.

“Estamos aqui comemorando o Mês das Mulheres. O que seria dos homens se não fosse as mulheres? Parabéns a todas vocês. Aqui temos mulheres guerreiras, batalhadores, que lutam para conquistar seu espaço na sociedade e o respeito que todas vocês merecem – principalmente com a igualdade no mercado de trabalho que a gente defende”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) – que subiu ao palco, mas não se arriscou a dançar aos ritmos da moda.

FESTIVAL GASTRONÔMICO

Por fim, Leitinho aproveitou para convidar as mulheres presentes para o Festival Gastronômico deste domingo, dia 10 de março, das 12h às 22h, em frente à Prefeitura, com duas atrações especiais: os shows dos cantores Paulo Ricardo (ex-RPM) e Marco Bavini, filho do sertanejo Sérgio Reis.

O Festival Gastronômico de Nova Odessa vai contar com mais de 30 opções de pratos, sobremesas e bebidas, principalmente food trucks e feirantes da própria cidade – como acontece nos eventos oficiais do Município desde 2021. Haverá também Espaço Kids e outras atrações para o público. A entrada no recinto será gratuita. Haverá programação de palco a tarde toda, e os grandes shows à noite.