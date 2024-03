2° Cartório de Americana também muda de endereço

O cartório localizado no centro de Americana, Rua Vieira Bueno, ao lado do supermercado Comercial Esperança, próximo à Praça Comendador Müller, também mudará de endereço. A nova sede já está pronta.

O órgão passará a atender na Rua Sete de Setembro, próximo à Igreja Basílica, e o estacionamento, que ficará a 100 metros do local, continuará sendo gratuito.

Nesta sexta-feira (8) ocorre o último dia de funcionamento no endereço atual. A mudança acontecerá durante o final de semana e na próxima segunda-feira (11) já estará atendendo no novo local.

Ontem, o Novo Momento noticiou que o 1º Cartório, hoje instalado na Rua 7 de Setembro, também mudará de endereço e funcionará na esquina entre as ruas Herman Müller e Vital Brasil, no final da Rua Rui Barbosa, no bairro Jardim Girassol.

