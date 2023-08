Autor do massacre da creche em Saudades é condenado 329 anos de prisão

O autor do ataque à creche de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, em maio de 2021, que matou cinco pessoas, foi condenado a 329 anos e quatro meses anos de prisão em um Tribunal de Júri encerrado nesta quinta-feira (10). O julgamento teve início em sessão no dia anterior, em Pinhalzinho, município da mesma região.

O agressor era acusado pelos cinco assassinatos da chacina, de duas profissionais da creche e de três bebês, e também por 14 tentativas de homicídio contra crianças e funcionários.

Relembre o caso

O crime ocorreu em 4 de maio de 2021. O agressor então com 18 anos entrou na creche Pró-Infância Aquarela, em Saudades, invadiu uma sala onde as crianças dormiam e matou uma professora, uma agente educacional e quatro crianças. Apenas um bebê de um ano e oito meses sobreviveu.

O agressor foi preso em flagrante no dia do crime. Durante as investigações, policiais encontraram indícios de inspiração em outros ataques a escolas, como os massacres de Suzano, em São Paulo, e o de Columbine, nos Estados Unidos. Ele ficou detido em um hospital psiquiátrico em Florianópolis enquanto o processo tramitava em segredo de justiça.

As vítimas são Anna Bela F. de Barros, de um ano e oito meses; Sarah Luiz Mahle Sehn, de um ano e sete meses; Murilo Massing, de um ano e nove meses; a agente educacional Mirla Renner, de 20 anos; e a professora Keli Anicevski, de 30 anos.

Via: NSC

