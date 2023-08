Deputados de SP aprovam projeto que proíbe a venda de animais em petshops e sites

Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovaram, na última terça-feira (8), a proibição da venda de animais em pet shops e sites.

O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Rafael Saraiva (União-SP), e determina que, além da venda, a proibição da criação de cães, gatos e pássaros domésticos em pet shops e estabelecimentos comerciais similares.

A venda de animais só poderá ser realizada por criadores que tenham o Cadastro Estadual do Criador de Animal (CECA), com respeito à legislação vigente, priorizando o respeito e o bem-estar animal.

Após a aprovação, a lei segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

