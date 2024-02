Avenida Doutor Antônio Lobo recebe mini recape

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), inicia o mini recape na Avenida Doutor Antônio Lobo na quarta-feira (5). O serviço será realizado no período noturno, a partir das 19h.

“Vamos revitalizar alguns pontos danificados da via. Para evitar transtornos aos motoristas, estaremos realizando o serviço em horário com menor fluxo de veículos”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

LEIA + NOTÍCIAS

Para a recuperação da malha viária, uma faixa de rolamento da via será interditada e sinalizada. A previsão é que o trabalho seja executado em dois dias, dependendo da condição climática.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP