A construção do Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste avança. Localizado às margens da Avenida Santa Bárbara, o espaço ganha nova configuração, com a remodelação de toda a área de 1.800 m² de construção.

O Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste é instalado no centro geográfico do Município e ao lado da “Cidade Saúde” (também em construção), contemplando ainda os serviços da Coordenadoria de Transporte, espaço para a empresa responsável pela prestação do serviço de transporte do Município, Junta Militar, espaços para comércio, além de sanitários públicos e área de apoio para e funcionários.

O espaço atenderá as normas vigentes de acessibilidade e tem todos os ambientes projetados com iluminação e ventilação naturais, contando ainda com ar-condicionado. A iluminação será com lâmpadas LED proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia e haverá a instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sistema de alarme e monitoramento e sistema de geração de energia solar com produção de energia renovável, limpa e sustentável.