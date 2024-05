Os McLovers vão curtir mais uma experiência surpreendente. O McDonald’s apresenta nesta semana os Quadradões de Molhos, uma nova experiência de consumo dos molhos dos icônicos Tasty e CBO, agora disponíveis em novo formato e tamanho.

Para promover esta novidade, o Méqui lança nas principais plataformas e redes sociais uma paródia de funk, o ‘Manda o Quadradão de Molho’, que remete ao hit carioca de 2011.

A música também será a trilha sonora do filme da campanha, que também conta com mídia out-of-home, spots em rádios, merchandising no programa Mais Você e Encontro da TV Globo, além de estratégia digital, com desdobramentos com influenciadores.

Quem visitar os restaurantes, passar no Drive ou acessar o app do Méqui, terá à disposição no cardápio os novos Quadradões de Molhos. Com 90g, essa nova alternativa de consumo traz uma evolução em relação aos antigos blisters de 23g dos molhos do CBO, conhecido por suas especiarias e cremosidade, e do Tasty, único por seu sabor defumado e textura.

Esses novos produtos convidam os clientes a explorar diversas combinações e apreciar o sabor inconfundível dos molhos a cada mordida.

“Nada mais icônico que os molhos do Tasty e do CBO, os nossos fãs amam, e já faz tempo que pedem para voltarmos com os blisters e outros formatos para poderem comer com qualquer outro item do cardápio. Então decidimos trazê-los em grande estilo, com os Quadradões no ritmo do funk dos anos 2000. Com esse novo formato, todos vão poder compartilhar os molhos com os amigos e curtir ainda mais todo o sabor do Méqui em tudo que quiserem, nas misturas e méquizices que acharem melhor”, destaca Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

Os Quadradões de Molhos estarão disponíveis a partir do dia 13/5, enquanto durarem os estoques, e poderão ser encontrados nos restaurantes da rede em todo o Brasil. Cada molho terá o valor de R$ 6,90. Os clientes cadastrados no Meu Méqui, programa de fidelidade da rede, terão a oportunidade de resgatar o produto com 5 mil pontos.

Quer saber mais sobre a campanha?

Para anunciar a novidade, a GALERIA.ag criou uma campanha 360°, cheia de ritmo e energia do funk. No filme, vemos a entrada animada de uma galera no Méqui, seguida pela música, com pessoas se divertindo e “mandando um quadradão de molho” com diferentes sanduíches, McNuggets e McFritas. Assista aqui.

“Essa campanha celebra as diferentes Méquizices possíveis com molhos Tasty e CBO. O cliente pode fazer a combinação que quiser: com McNuggets, McFritas, sanduíches, tortinhas e por aí vai. O importante é mandar o Quadradão de Molho. E a escolha do funk para compor a trilha traz uma pitada de humor e descontração, que são tão característicos do Méqui”, comenta Rodrigo Marangoni, Diretor Executivo de Criação da GALERIA.ag.

Iniciativas também irão movimentar as redes sociais, como o convite para o público imaginar combinações de lanches do Méqui com os molhos Tasty e CBO, inventando nomes para os lanches. Influenciadores de gastronomia participarão, como Fe Barone e Bruno Alexandre, criando receitas com o menu do Méqui e os novos molhos, incentivando a audiência a compartilhar suas próprias criações nas redes. E para reforçar a ideia de compartilhamento e destacar a generosidade do Quadradão de Molho, duplas e famílias famosas nas plataformas digitais, como Wilou e Watson mostrarão como a experiência de pedir um Quadradão se torna ainda mais divertida e satisfatória quando desfrutada em conjunto. A estratégia de influência também contempla o patrocínio do novo programa da Gabb, além de conteúdos em seus perfis no Instagram e TikTok.

Além disso, a campanha conta com mídia Out-Of-Home, ressaltando o “appetite appeal” dos molhos.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 31/12/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.