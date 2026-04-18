om feriados que aumentam o fluxo nos aeroportos, entenda por que a segurança da aviação depende de sistemas invisíveis e de uma precisão que não admite falhas

Com dois feriados nacionais em abril, a Sexta-feira Santa, no dia 3, e o Dia de Tiradentes, no dia 21, o calendário de 2026 abre espaço para períodos prolongados de descanso e deve impulsionar o fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros. Em datas assim, em que milhões de pessoas se deslocam quase ao mesmo tempo, uma pergunta volta a circular com mais força: afinal, voar é realmente seguro?

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Os números indicam que sim. Dados da International Air Transport Association mostram que a aviação comercial mantém índices de segurança historicamente elevados, com ocorrências graves cada vez mais raras em relação ao volume de voos realizados.

Embora o debate sobre segurança aérea ganhe força nesses períodos de maior circulação, os dados ajudam a colocar essa percepção em perspectiva. Levantamentos internacionais indicam que o risco de fatalidade em viagens de avião é significativamente menor quando comparado a outros meios de transporte.

Estudos baseados em dados do National Safety Council apontam que a probabilidade de morte em acidentes de trânsito ao longo da vida é muito superior à registrada em voos comerciais. No Brasil, segundo o Ministério dos Transportes, o país registra dezenas de milhares de mortes anuais no trânsito, enquanto ocorrências fatais na aviação comercial são raras e, quando acontecem, passam por rigorosos processos de investigação. Mas essa resposta não se sustenta apenas em estatística.

Por trás de cada decolagem, existe uma camada técnica que raramente aparece para o passageiro, mas que sustenta o funcionamento de sistemas críticos da aeronave. Mecanismos de vedação de portas, controle de pressão e acionamento de componentes como o trem de pouso operam sob exigência máxima de precisão. Em termos práticos, isso significa que uma porta precisa selar completamente, sem microvazamentos, e um sistema precisa responder no tempo exato esperado, nem antes, nem depois. Quando algo foge desse padrão, mesmo que de forma quase imperceptível, o impacto pode se acumular e gerar consequências operacionais relevantes.

Em 2025, a aviação brasileira bateu recordes, com 101,2 milhões de passageiros transportados em voos domésticos, um aumento de 8,4% em relação a 2024 e o maior volume da história. A oferta de assentos domésticos e internacionais cresceu 7,8%, totalizando 159,5 milhões, com taxa de ocupação doméstica de 83,6%.

Em períodos de alta demanda, como feriados prolongados, essa engrenagem precisa funcionar com ainda mais consistência para manter a operação estável. “Existe uma camada técnica que sustenta toda a operação e que não aparece para o passageiro. Sistemas de compressão e controle de pressão precisam funcionar com precisão absoluta. Pequenos desvios podem gerar consequências grandes”, explica Leandro Chagas, técnico eletricista industrial especialista em sistemas de compressão.

Ao contrário do que muitos imaginam, falhas raramente surgem de forma repentina. Elas costumam se formar aos poucos, a partir de variações quase imperceptíveis como desgaste natural, ajustes fora do padrão ou manutenção insuficiente. É nesse ponto que a prevenção deixa de ser rotina e passa a ser decisiva.

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), fatores técnicos e de manutenção estão entre os aspectos mais monitorados em ocorrências aeronáuticas. O foco não está apenas na falha em si, mas no processo que levou até ela. “Quando se fala em aviação, não existe margem para improviso. A manutenção precisa ser contínua e criteriosa”, afirma Chagas.

Na prática, isso significa acompanhar sistemas que operam sob pressão constante, literal e operacionalmente. “Para quem está a bordo, tudo isso acontece em silêncio. O voo segue estável, a cabine permanece pressurizada, a porta continua selada. A segurança, nesse caso, está justamente na ausência de qualquer sinal de falha”, comenta Chagas.

Em períodos de maior movimentação, como os feriados de abril, essa engrenagem invisível é ainda mais exigida. E talvez seja esse o ponto central. “O avião continua sendo um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Mas essa segurança não nasce do acaso nem se sustenta apenas na tecnologia. Ela depende de sistemas que precisam acertar todas as vezes”, conclui Chagas.

Sobre

Leandro Chagas é técnico eletricista industrial com mais de uma década de experiência em sistemas de compressão e manutenção de alta complexidade. Atuou diretamente em ambientes industriais de grande porte, atendendo linhas de produção, frigoríficos e operações que exigem funcionamento contínuo e precisão técnica. Ao longo da carreira, esteve envolvido em projetos que vão da manutenção de sistemas críticos em indústrias até aplicações em transporte ferroviário e aeronáutico, sempre com foco em eficiência operacional e prevenção de falhas. Hoje, compartilha sua experiência ao traduzir, de forma acessível, os bastidores técnicos que sustentam operações essenciais no dia a dia.