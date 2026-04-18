Acesso a avenida na divisa com Paulínia está bloqueada para rota de desvio dos veículos pesados

A Prefeitura de Sumaré segue orientando os caminhões que tentam acessar a Avenida Orlando Vedovello, na divisa com Paulínia, região do Jardim Dall’Orto.

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A via esta bloqueada para veículos pesados e a medida atende a uma determinação da Prefeitura de Paulínia, após diversas erosões na via oriundas da sobrecarga, principalmente, dos caminhões que descarregam lixo e utilizam a avenida como rota principal.

O novo itinerário para o descarte regular desses caminhões é por Paulínia e o novo trajeto foi informado pela empresa responsável pelo serviço aos motoristas. Os veículos de passeio seguem liberados e podem trafegar normalmente pela via.

Trajeto em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré instalou faixas informativas em todo o trajeto até o local e agentes de trânsito estão in loco orientando os condutores que ainda não têm conhecimento do novo itinerário.

“A via é a principal rota dos caminhões de lixo para o descarte no aterro e, devido ao grande peso, diversas erosões e problemas no asfalto foram causadas. A Prefeitura de Paulínia bloqueou o trecho de divisa das cidades e propôs uma rota alternativa, visando as melhorias que serão feitas na avenida”, explicou o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim.