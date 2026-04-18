Poucos artistas conseguem traduzir sentimentos de forma tão universal quanto Roberto Carlos. No próximo dia 19 de abril, o cantor e compositor completa 85 anos com um repertório que segue presente na memória afetiva dos brasileiros e nas execuções públicas em todo o país. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.

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De acordo com os dados da instituição, o artista possui 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas no banco de dados da instituição.

O estudo aponta que “É preciso saber viver”, parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Além do horizonte”, também de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. Esta última é o destaque entre as canções mais regravadas do artista, com 111 gravações.

Entre os intérpretes que mais gravaram as músicas de Roberto Carlos, estão Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo.

Ranking das músicas de autoria de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 É preciso saber viver Roberto e Erasmo Carlos 2 Além do horizonte Roberto e Erasmo Carlos 3 Como é grande o meu amor por você Roberto Carlos 4 Eu te amo, te amo, te amo Roberto e Erasmo Carlos 5 Nossa Senhora Roberto e Erasmo Carlos 6 Gatinha manhosa Roberto e Erasmo Carlos 7 Detalhes Roberto e Erasmo Carlos 8 Esse cara sou eu Roberto Carlos 9 Emoções Roberto e Erasmo Carlos 10 Sentado à beira do caminho Roberto e Erasmo Carlos

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