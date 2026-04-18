Poucos artistas conseguem traduzir sentimentos de forma tão universal quanto Roberto Carlos. No próximo dia 19 de abril, o cantor e compositor completa 85 anos com um repertório que segue presente na memória afetiva dos brasileiros e nas execuções públicas em todo o país. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
De acordo com os dados da instituição, o artista possui 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas no banco de dados da instituição.
O estudo aponta que “É preciso saber viver”, parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Além do horizonte”, também de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. Esta última é o destaque entre as canções mais regravadas do artista, com 111 gravações.
Entre os intérpretes que mais gravaram as músicas de Roberto Carlos, estão Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo.
Ranking das músicas de autoria de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|É preciso saber viver
|Roberto e Erasmo Carlos
|2
|Além do horizonte
|Roberto e Erasmo Carlos
|3
|Como é grande o meu amor por você
|Roberto Carlos
|4
|Eu te amo, te amo, te amo
|Roberto e Erasmo Carlos
|5
|Nossa Senhora
|Roberto e Erasmo Carlos
|6
|Gatinha manhosa
|Roberto e Erasmo Carlos
|7
|Detalhes
|Roberto e Erasmo Carlos
|8
|Esse cara sou eu
|Roberto Carlos
|9
|Emoções
|Roberto e Erasmo Carlos
|10
|Sentado à beira do caminho
|Roberto e Erasmo Carlos
Top 5 das músicas de autoria de mais gravadas
Leia + sobre famosos, música e mais
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Como é grande o meu amor por você
|Roberto Carlos
|2
|Emoções
|Roberto e Erasmo Carlos
|3
|Nossa Senhora
|Roberto e Erasmo Carlos
|4
|Jesus Cristo
|Roberto e Erasmo Carlos
|5
|Detalhes
|Roberto e Erasmo Carlos