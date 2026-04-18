Abuso sexual na cidade

Um caso chocante foi registrado na última sexta-feira (17), em Americana.

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Uma adolescente de 13 anos, moradora do Jardim América, denunciou o próprio pai por agressão sexual. Segundo informações, a jovem conseguiu pedir ajuda à mãe por meio de cartas, nas quais relatava que vinha sofrendo assédios há pelo menos dois anos.

A situação chegou ao conhecimento da diretora da escola onde a adolescente estuda, que, ao tomar ciência do conteúdo das cartas, acionou a Polícia Civil.

Após a denúncia, os policiais localizaram o suspeito, que confessou os abusos. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.