Ato ocorreu na terça-feira (14) no 21º Tabelião de Notas de São Paulo; investimento é de R$ 26,6 milhões e próximo passo será a licitação da obra em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, esteve nesta terça-feira (14) no 21º Tabelião de Notas de São Paulo para assinar a escritura de doação de uma área de 7.400,55 m² à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O terreno será destinado à construção de 114 unidades habitacionais de interesse social.

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A área doada está localizada ao lado da escola do SESI, entre as ruas dos Jacarandás e das Acácias, no Jardim das Palmeiras, em um terreno que originalmente possuía cerca de 28 mil m² e que foi desmembrado pela Prefeitura de Nova Odessa para a implantação do empreendimento.

Com investimento estimado em R$ 26,6 milhões, o projeto contempla um condomínio com três blocos de 38 apartamentos cada, totalizando as 114 unidades. O próximo passo da CDHU será a abertura do processo licitatório para contratação da empresa responsável pelas obras.

Fala Leitinho

“A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento urbano e a promoção da qualidade de vida, ampliando o acesso à moradia digna para a população de Nova Odessa”, afirmou o prefeito Leitinho.