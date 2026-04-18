Iniciativa do chefe do Legislativo inclui o “Encontro de Quartetos – Quarteteiros do Brasil” no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré

Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Sumaré reconhece e incentiva a arte dos quartetos de vozes, cultura musical que vem sendo preservada em encontros promovidos por membros da comunidade religiosa em Sumaré, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania), o plenário da Câmara aprovou o PL nº 99/2026, que inclui o “Encontro de Quartetos – Quarteteiros do Brasil”, realizado no mês de abril, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré.

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O projeto foi aprovado por unanimidade, com 20 votos favoráveis, na sessão ordinária desta terça-feira (14). Durante a sessão, integrantes do quarteto Paz no Vale fizeram uma apresentação para os vereadores.

O projeto de lei tem como objetivo promover a difusão da cultura musical no município, com ênfase no canto em quatro vozes, além de incentivar a formação de novos músicos e o desenvolvimento de projetos voltados aos jovens, como orquestras e corais. Na justificativa da proposta, o presidente Hélio Silva destaca o relevante alcance social dessa manifestação cultural, evidenciado pelo trabalho voluntário realizado por quartetos em hospitais, centros de detenção, asilos e orfanatos, onde promovem mensagens de paz e esperança por meio da música.

Incentivo

Hélio Silva ressalta, ainda, o papel do projeto no incentivo à cultura e à participação da juventude, ao estimular o interesse pela formação musical, pelo canto e pela integração em orquestras e corais, contribuindo para o bem-estar familiar e o desenvolvimento cultural. Por fim, enfatiza o caráter acessível das apresentações, geralmente gratuitas e realizadas em espaços públicos, escolas e igrejas, garantindo o acesso democrático à cultura e ao entretenimento para toda a população, independentemente de convicções religiosas.

Ainda durante a sessão, foi aprovado o PL nº 50/2026, de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), que institui o Programa CELTI — Centro de Estudos Livres da Terceira Idade no Município de Sumaré. Outros três projetos de lei previstos na Ordem do Dia saíram de pauta porque receberam emendas.

Plano Diretor de Turismo (Projeto)

Os vereadores também aprovaram o PL nº 98/2026, apresentado pelo prefeito Henrique do Paraíso, que institui o Plano Diretor Municipal de Turismo de Sumaré (2025-2028). O documento, com mais de 166 páginas, traz as estratégias de planejamento e gestão pública voltadas à orientação do desenvolvimento sustentável do setor, com foco no fortalecimento da economia local, na geração de emprego e renda, na valorização do patrimônio histórico, cultural, ambiental e rural, além de promover a inclusão social, a participação comunitária e a consolidação da identidade turística de Sumaré.

De acordo com o plano diretor, Sumaré encontra-se em um momento de consolidação de sua identidade turística, especialmente nos segmentos de turismo de negócios, turismo religioso e de eventos, turismo rural e pedagógico, turismo de pesca e turismo de lazer e natureza. O documento completo e todos os projetos votados na sessão podem ser acessados no site da Câmara.

Moções

Três moções de congratulação foram aprovadas em plenário. Os vereadores Tião Correa (PSDB), Professor Edinho, Valdir de Oliveira (Republicanos) e Welington da Farmácia (MDB) homenagearam a 7ª edição do Abril Azul da OAB Sumaré, realizada no dia 12 de abril.

O vereador Tião Correa apresentou moção à Paróquia São Miguel Arcanjo, na pessoa de seu pároco, padre Luan Flávio de Oliveira, e de toda a equipe dirigente, pela dedicação e êxito na realização do Encontro de Casais com Cristo (ECC).

Já os vereadores Lucas Agostinho e Rodrigo Digão, ambos do União Brasil, prestaram homenagem à Câmara Municipal de Hortolândia pela realização do 1º Fórum Regional de Transparência em Setores Públicos, no dia 10 de abril.