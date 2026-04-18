O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu os autores premiados do projeto educacional sobre igualdade nas relações étnico-raciais no início do mês durante o Seminário de Boas Práticas Pedagógicas “Resultados que Transformam”, promovido pela Editora Moderna. O encontro aconteceu esta quinta-feira (16), no Paço Municipal.

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O encontro contou com as presenças do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, da secretária adjunta da pasta, Evelene Ponce Medina, de diretora de Desenvolvimento Pedagógico da secretaria, Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca e dos pedagogos Evandro Bastos e Raphaela Villalon, autores do projeto “Educação para a Igualdade nas Relações Étnico-Raciais (ERER)”, vencedor na categoria Coordenação Pedagógica.

Chico e elogios aos premiados

“Estamos muito felizes por este reconhecimento e principalmente pela iniciativa de desenvolver um projeto que traz benefícios diretos aos nossos alunos. Parabéns a todos os envolvidos nesta ação vitoriosa”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“Este prêmio é especial por ter sido concedido a partir de um júri de educadores, que analisaram projetos de todo o país. Que esta premiação seja um incentivo para que a rede municipal continue a adotar práticas pedagógicas inovadoras em prol do desenvolvimento de nossos estudantes”, destacou Ghizini.

A seleção foi feita pela Editora Moderna, responsável pelo Sistema Integrado de Ensino adotado pelas escolas municipais de Ensino Fundamental em 2023, em uma das ações de qualificação do ensino adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Americana já havia sido finalista em duas edições anteriores do prêmio.

O projeto reconhecido contemplou a formação de profissionais do quadro do magistério, com os objetivos de combater formas de racismo no contexto escolar; valorizar as contribuições culturais, históricas e sociais dos afro-brasileiros e indígenas na formação do país; reconhecer e valorizar as produções artísticas e literárias de autoras e autores negros; identificar a contribuição de pessoas negras na formação da identidade e no patrimônio material e imaterial de Americana; e construir uma educação municipal mais inclusiva e antirracista.

A atividade formativa foi desenvolvida ao longo de 2025 e, este ano, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, a segunda edição inclui também escriturários da rede municipal.

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