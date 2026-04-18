Espaço ganhou pintura completa e reforço nos brinquedos

O Parcão do Parque Socioambiental Lago da Fé, localizado entre a Av. Joaquim Martarolli e a Rua Francisco Garcia, no Parque Gabriel, está de cara nova. O espaço, inaugurado em junho de 2024, acaba de ser revitalizado pela Prefeitura de Hortolândia.

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Servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos reformaram os equipamentos desgastados pelo uso e fizeram uma pintura completa nas instalações. A ação, iniciada no dia 6 de abril, foi concluída na última quarta-feira (08/04). O espaço já foi reaberto e liberado para uso por tutores e animais de estimação.

O ParCão do Lago da Fé foi o terceiro espaço lúdico em área urbana implantado pela Prefeitura para que os tutores levassem seus cães para brincar e interagir sem risco de acidentes ou atropelamento. O local é frequentado semanalmente por dezenas de pets, enquanto os tutores aproveitam a área do entorno para passeios e lazer ao ar livre.

“A Revitalização do ParCão demonstra o compromisso da Administração Municipal com a saúde e o bem-estar dos animais, permitindo que cães possam correr, brincar e gastar energia de forma segura, o que ajuda a prevenir problemas como obesidade, estresse e comportamentos agressivo. O convívio também se estende aos tutores, fortalecendo a interação social contribuindo significativamente com a qualidade de vida e saúde tanto das pessoas como dos animais”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, Eliane Nascimento.

Parcão

Confira a localização dos ParCões em Hortolândia:

OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago II;

Parque Socioambiental “GM Alexandre Roberto Fernandes dos Reis”, no Green Park;

Parque Socioambiental Lago da Fé, no Parque Gabriel,entre a Av. Joaquim Martarolli e a Rua Francisco Garcia.