O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 292 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 13 a 16 de abril. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

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Durante esses quatro dias, foram feitos 118 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 89 em passeios (VAP) e 85 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 292 atendimentos concluídos.



As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Boa Vista, Bosque dos Ipês, Cidade Jardim, Jardim Colina, Jardim América, Jardim América II, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Mata, Jardim dos Pinheiros, Jardim Girassol, Jardim Imperador, Mollon, Jardim N. Sra. Aparecida, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Nova Aliança, Jardim Santana, Jardim São Paulo, Jardim São Sebastião,

Jardim Villagio, Mathiensen, Monte Carlo, Morada do Sol, Nielsen Ville, Nova Americana, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, Residencial Nardini, São Jerônimo, São Manoel, São Vito, Terramérica, Vila Bela, Vila Bertini, Vila Franciscangelis, Vila Jones, Vila Mariana, Vila Massucheto, Vila Paraíso e Vila Santa Catarina.



O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente

aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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