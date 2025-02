Ávila critica e questiona 'estado' de postinhos

O vereador Celso Ávila (SDD) faz uma série de questionamentos à Administração Municipal sobre o setor da Saúde do Município, por meio de requerimentos protocolados neste terça-feira (18). No Requerimento nº 101/2025, o parlamentar pede informações ao prefeito Rafael Piovezan (PL) sobre a qualidade dos cobertores utilizados nos prontos-socorros e a falta de ventilação adequada.

O parlamentar afirma ter recebido reclamações e, diante disso, faz indagações a respeito do tipo de cobertor utilizado por pacientes nos PSs da cidade. “Munícipes reclamam da má qualidade e do mofo nos cobertores, principalmente no PS Dr. Edison Mano”, afirma Ávila.

Sobre o sistema de ventilação dos prontos-socorros, o vereador questiona se é suficiente para manter os ambientes arejados e confortáveis e se há circulação adequada de ar fresco para evitar a sensação de abafamento. No caso do PS Dr. Edison Mano, Ávila quer saber se há ar-condicionado ou ventiladores; se o sistema de climatização é ajustável para atender às necessidades de diferentes áreas, como salas de emergência e triagem; e, enfim, se o local adota medidas para garantir a eficiência energética sem comprometer a qualidade do ar e do conforto térmico.

Ainda sobre o PS Dr. Edison Mano, ele questiona, no Requerimento nº 102/2025, sobre a falta de manutenção no quarto coletivo. “Manter paredes em boas condições e o chão limpo não é apenas uma questão estética, mas um fator essencial para a saúde, segurança e qualidade do atendimento hospitalar”, considera o vereador, que pergunta se a Administração tem ciência do estado do local e quando o problema será resolvido.

CENTRO DE SAÚDE 2 – Ávila assina, também, o Requerimento nº 104/2025, por meio do qual reivindica esclarecimentos sobre o fechamento do laboratório do Centro de Saúde 2 “Dr. Jeber Juabre”, na Vila Linópolis. “Um laboratório dentro de um centro de saúde melhora a qualidade do atendimento, facilita diagnósticos e contribui para um sistema de saúde mais eficiente”, destaca o parlamentar. Entre as dúvidas destinadas ao Executivo, estão: o motivo do fechamento; o local para o qual os munícipes estão sendo encaminhados; se a medida é definitiva; e qual o fim dado ao espaço.

O Centro de Saúde 2 ainda é tema da Indicação nº 688/2025, na qual Ávila solicita ao Poder Executivo Municipal o combate aos escorpiões existentes nas casas próximas e no próprio Centro, através de uma busca ativa, garantindo, assim, que crianças e idosos não sejam picados. Na Justificativa da indicação, o parlamentar relata ter recebido a reclamação de uma munícipe dizendo que já viu escorpião dentro do Centro de Saúde mais de uma vez e avisou os funcionários.

