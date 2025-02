Diante da onda de calor em Americana e região, com temperaturas em torno dos 35 graus, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realiza a “Operação Hidratação” a partir desta quarta-feira (19), das 10h às 15h, no Calçadão do Centro, com distribuição de água gratuitamente para a população.

A equipe da autarquia estará na Rua 30 de Julho, entre as ruas Vieira Bueno e Fernando de Camargo, próximo ao Magazine Luiza. A distribuição de água estará disponível também na quinta (20) e na sexta-feira (21), no mesmo horário.

Marcão com calor

“Estamos à serviço da população também para proporcionar o bem-estar ao cidadão. É preciso se hidratar e cuidar da saúde, com esse forte calor que estamos enfrentando. Nossa estrutura estará montada para atender a todos que por ali passarem, a exemplo do que já fizemos em outros momentos com altas temperaturas”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Mais notícias da região

Prefeitura inicia recape em ruas da região central A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (17) o recapeamento asfáltico em três ruas da região central da cidade. Os trabalhos começaram com o serviço de fresagem na Rua Doutor Cícero Jones, no trecho entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Trinta de Julho. Esta frente de trabalho vai compreender também a aplicação da nova massa asfáltica na Rua Doutor Vieira Bueno (entre as ruas Rui Barbosa e Princesa Isabel) e na Rua Herman Müller Carioba (entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Brasil). Em seguida, as equipes vão para o Jardim Alvorada, onde o serviço será executado em mais três vias: dos Urais, dos Apeninos e Mercúrio. “Seguimos avançando no recapeamento das ruas e avenidas da nossa cidade, sempre com o objetivo de melhorar a infraestrutura viária e a qualidade de vida da população. As vias da região central recebem um grande fluxo de veículos diariamente, e a recuperação do asfalto vai proporcionar mais segurança e conforto para todos”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. Os trabalhos fazem parte de um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalização de 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios. Este contrato prevê o recapeamento de 53 vias, sendo que 45 já foram executadas, restando cinco ruas na região central e três no Jardim Alvorada.

