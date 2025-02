Vereadoras aplaudem conselho da mulher em sessão de Americana

As vereadoras da Câmara Municipal de Americana apresentaram moção de aplausos ao Conselho da Mulher da cidade. Todos os vereadores aprovaram dois projetos de lei, dezoito requerimentos e treze moções durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18) no plenário Dr. Antônzio Álvares Lobo. Também foram incluídas na pauta 357 indicações, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Alteração de lei

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 121/2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal nº 6.760/2023, que cria os cargos de Controlador e de Ouvidor, de provimento em comissão entre os servidores do Quadro Efetivo, bem como os cargos de Analista de Controle Interno e Assistente de Ouvidoria, de provimento por concurso público.

Revogação de concessão

O projeto de lei nº 113/2024, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei nº 4.458/2007, que autoriza o Poder Executivo a ceder à Associação Arte de Vencer, mediante contrato de concessão de uso, o lote de terreno que especifica, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Requerimentos

Foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos:

86/2025 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Requer informações acerca do recapeamento das Ruas dos Jasmins, Violetas, Cactos, Orquídeas e Margaridas, no bairro Cidade Jardim.

88/2025 – GUALTER AMADO

Requer informações sobre reforma da praça de esportes “Professor Roberto Polatti”, no bairro Antonio Zanaga.

89/2025 – DR. WAGNER ROVINA

Requer informações e providências sobre o ponto de ônibus localizado na Avenida Afonso Pansan, próximo ao número 635, Vila Bertini, conforme especifica.

90/2025 – GUTÃO DO LANCHE

Requer informação sobre afundamento do Asfalto após Obra de Ligação de Esgoto na rua Serra do Mar – Parque da Liberdade.

91/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações quanto à redução de funcionários na Secretaria de Saúde, conforme especifica.

92/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações quanto ao número de funcionários nos postos de saúde, conforme especifica.

93/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações quanto ao Conselho Tutelar de Americana, conforme especifica.

94/2025 – PROFESSORA JULIANA

Requer ao Poder Executivo informações sobre a execução de Políticas para Mulheres no Orçamento do município de Americana conforme dispõe.

95/2025 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Requer informações acerca de construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Jardim Terramérica.

96/2025 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre obras de melhorias no trânsito para evitar os recorrentes acidentes na Rua São Gonçalo, no bairro Jardim Nossa Senhora.

97/2025 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre medidas para mitigar os danos a saúde causados pelas intensas ondas de calor.

98/2025 – RENAN DE ANGELO

Requer informações a respeito da manutenção do poço artesiano do bairro Morada do Sol.

99/2025 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre o serviço de varrição de ruas em bairros de Americana.

100/2025 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre o Residencial Vida Longa – Serviço de Acolhimento em República para Pessoas Idosas de Americana.

101/2025 – LUCAS LEONCINE

Requer informações sobre disponibilidade de tratamento hiperbárico para pacientes com feridas crônicas na rede de saúde do município.

102/2025 – JEAN MIZZONI

Requer informações sobre implantação de linha de ônibus conforme especifica.

103/2025 – JEAN MIZZONI

Requer informações sobre empreendimento habitacional a ser instalado no bairro Nielsen Ville, conforme especifica.

104/2025 – JEAN MIZZONI, LUCAS LEONCINE

Requer a realização da 14ª Reunião do Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia.

Moções

Foram aprovadas por unanimidade as seguintes moções:

39/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES

Moção de aplausos à inspiradora Historia de vida ,determinação e conquista de Elvis Molina.

40/2025 – PROFESSORA JULIANA

Moção de aplausos ao Centro de Educação Municipal – Tempo de Viver para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

43/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso a Antônio Donizeti Borges pelos 35 anos de dedicação e serviço exemplar à Vigilância Sanitária do município de Americana.

44/2025 – JEAN MIZZONI

Moção de aplausos para a Natação Americana.

45/2025 – LUCAS LEONCINE

Congratulação à FAM – Faculdade de Americana, pela exposição “100 anos de saber”, em homenagem ao centenário da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado.

46/2025 – ROBERTA LIMA

Moção de aplausos ao Sr. Rodrigo Candido Ribeiro

Vereadoras

47/2025 – TALITHA DE NADAI, ROBERTA LIMA, LEONORA PÉRICO, PROFESSORA JULIANA, JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

48/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos ao PM Antônio Livon Alves Junior e o PM Wesley de Morais, pelo resgate realizado.

49/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos aos Cabo PM Ivan da Fonseca Magri, Soldado Wesley dos Santos Suanez e Soldado PM Moisés Henrique Mendonça da Silva pela apreensão realizada.

50/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos a Guarda Municipal pela apreensão realizada.

51/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos ao Cabo PM Luiz Guerra Ferreira, pelo título de Policial Militar do Ano de 2024.

53/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de Aplausos a Secretaria de Meio Ambiente e a rede de supermercados São Vicente pela parceria para promover ações educativas e de conscientização ambiental.

54/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de Aplausos para a Raquel Bill, pelo 2º lugar na categoria Gerente de Agronegócio Sicredi Dexis.

