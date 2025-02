Sumaré quer ser pioneira no tratamento a motoboys

Uma iniciativa inédita está prestes a transformar a rotina dos motoboys em Sumaré. O vereador Raí do Paraíso, em parceria com o presidente da Câmara, Hélio Silva, protocolou um Projeto de Lei que pode garantir pontos de apoio estratégicos para esses trabalhadores essenciais.

Se aprovado, o projeto vai oferecer espaços equipados com banheiros masculino e feminino, internet e áreas de descanso, proporcionando mais dignidade e melhores condições para quem enfrenta o trânsito diariamente para movimentar a economia da cidade.

Motoboys em alta

A proposta já está em tramitação e promete ser um divisor de águas para a categoria, reafirmando o compromisso do legislativo municipal com a valorização dos motoboys.

Sumaré aprova Campanha Junho Verde com ações de educação ambiental

A partir deste ano, Sumaré passa a contar com a Campanha Junho Verde, iniciativa voltada à educação ambiental no município. A proposta foi aprovada na sessão da Câmara Municipal de Sumaré desta terça-feira (18), por meio do Projeto de Lei nº 105/2025, de autoria do vereador Ney do Gás (PV). O PL foi aprovado por unanimidade com 20 votos favoráveis. Para que o texto entre em vigor, precisa ser sancionado pelo prefeito Henrique do Paraíso.

O objetivo da Campanha Junho Verde é desenvolver, anualmente no mês de junho, o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais, para as presentes e futuras gerações. Para isso, ações serão implementadas pelo Poder Público Municipal em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércios, entidades da sociedade civil e comunidades tradicionais.

A campanha terá ações como a promoção de informações sobre a preservação do meio ambiente, conservação da biodiversidade local, plantio e uso de espécies vegetais nativas, estímulo à formação da consciência ecológica cidadã, além de debate sobre diversos temas, como transição ecológica das cadeias produtivas, economia de baixo carbono e carbono neutro.

“A preservação do meio ambiente é essencial para garantir a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. No entanto, observa-se que a degradação ambiental, a poluição e o uso insustentável dos recursos naturais têm causado impactos significativos na biodiversidade, na saúde pública e na economia. Diante desse cenário, torna-se imperativo promover ações que conscientizem a população sobre a importância da conservação ambiental e que incentivem práticas sustentáveis no cotidiano”, diz Ney do Gás na justificativa do projeto.

A instituição da Campanha Junho Verde em Sumaré alinha-se a outras iniciativas nacionais, como a Lei Federal nº 14.393, de 8 de julho de 2022, que estabelece a Campanha Junho Verde no âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental.

“Ao adotar a Campanha Junho Verde, Sumaré demonstra seu compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental, promovendo atividades envolvendo escolas, universidades, empresas, organizações não governamentais e a comunidade em geral. Essas ações colaborativas visam à divulgação de informações sobre o estado de conservação dos biomas brasileiros, ao incentivo à conservação de espaços públicos urbanos por meio de atividades culturais e educativas, à preservação da biodiversidade local e à sensibilização sobre a redução de padrões de consumo e reciclagem”, conclui o vereador Ney.

