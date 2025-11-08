Azimut Yachts é eleita a melhor marca de iates de luxo do Brasil

Maior fabricante de iates de luxo do mundo, a Azimut Yachts, reafirma o seu compromisso com a excelência ao conquistar o prêmio “Melhor Marca de Iate de Luxo” do Brasil pelo prestigiado Grupo GoWhere, uma das grifes editoriais de maior relevância no segmento de luxo e lifestyle no país. A premiação aconteceu no dia 31 de outubro, na Casa Bisutti, em São Paulo, e reuniu um público seleto de cerca de 200 pessoas, entre líderes e executivos de empresas dos setores: imobiliário, moda, hotelaria, beleza, entre outros. Na ocasião, Eduarda Dilkin do marketing da Azimut Yachts Brasil, recebeu a premiação da equipe da GoWhere, no The Best of Lifestyle Awards.

A homenagem foi criada para reconhecer marcas, produtos e serviços que se destacam no país. Com 25 categorias desde a moda à hotelaria, passando por design, arte, aviação executiva e experiências, o título conquistado pela Azimut Yachts reforça a excelência dos seus modelos de embarcações e também no setor produtivo. A empresa mantém filial produtiva em Itajaí (SC) desde 2010.

A fábrica brasileira emprega mais de 600 colaboradores e produz modelos de 51 a 100 pés (incluindo lançamentos recentes como a Azimut Fly 58 e a Azimut Grande 25 Metri). O estaleiro em Santa Catarina atende a demanda nacional e também é responsável pela produção de parte da linha destinada à exportação.

“Receber este prêmio no Brasil, um mercado cada vez mais exigente e apaixonado pelo lifestyle náutico, reforça o nosso compromisso em lançar tendências e produzir embarcações únicas, com design italiano, materiais nobres e conforto absoluto que priorizam a qualidade de vida a bordo”, destaca Carlo Alberto Sisto, CEO da Azimut Yachts no Brasil.

Sobre a Azimut Yachts

Azimut Yachts é uma marca do Grupo Azimut|Benetti, líder mundial na fabricação de iates de luxo por 25 anos consecutivos, com matriz na Itália. Com suas coleções Atlantis, Verve, Magellano, Flybridge, S e Grande, oferece a maior variedade de iates de 40 a 120 pés. Presente em 80 países por meio de uma rede de 138 centros de vendas e assistência, conta com uma fábrica no Brasil desde 2010, que produz embarcações de 51 a 100 pés.

