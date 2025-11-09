Unicamp bate recorde com 1.515 empresas-filhas ativas no mercado: 12,3% a mais em relação a 2024

A Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Inova Unicamp) registrou 1.758 empresas-filhas cadastradas no seu mapeamento deste ano, sendo 1.515 empresas ativas no mercado, o que representa um aumento de 12,3% em relação a 2024. Juntos, esses empreendimentos ativos empregaram diretamente 54.524 pessoas e faturaram 28,3 bilhões de reais em 2025.



As informações estão no Relatório de Empresas-filhas da Unicamp 2025, publicado pela Inova Unicamp nesta quinta-feira. O documento reúne o mapeamento e o cenário desses negócios, apresentando e mensurando o impacto gerado pelos empreendimentos cujos fundadores possuem vínculo com a Universidade, seja como aluno, egresso (ex-aluno) docente ou funcionário, além de empresas spin-off acadêmicas e negócios incubados na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp).



As informações são coletadas de forma voluntária junto às empresas-filhas, que se cadastram para compor o ecossistema da Unicamp, conforme explica o professor Renato Lopes, diretor-executivo da Agência de Inovação da Unicamp.



“O Relatório de Empresas-filhas da Unicamp 2025 é o resultado de um longo e contínuo trabalho da Inova. Desde 2006, nosso objetivo tem sido mapear, cadastrar e analisar o desenvolvimento desses empreendimentos, não apenas para medir seu impacto, mas também para fomentar ativamente a comunicação e a integração da Universidade com toda sua rede de empresas-filhas, sendo que desde 2020 passamos a publicar os dados e análises em formato de Relatório”, explica Lopes.



O acesso ao relatório das Empresas-Filhas da Unicamp e às análises de 2025 é gratuito. O download do documento é feito na biblioteca do site da Inova Unicamp.



Localização e novas empresas-filhas mapeadas



As empresas-filhas da Unicamp estão espalhadas por 195 cidades e 22 estados, em todas as cinco regiões do Brasil, e mantêm presença em 10 países diferentes. O protagonismo é da Região Sudeste, onde estão sediadas 1.397 empresas-filhas. O dado representa 92,2% dos empreendimentos ativos, sendo que destas empresas 5 em cada 10 estão localizadas na Região Metropolitana de Campinas (RMC).



Essa concentração regional pode ser explicada pela infraestrutura da Unicamp, que está completando 60 anos e abriga seu campus principal em Barão Geraldo, distrito de Campinas (SP). O Colégio Técnico (Cotuca) da Unicamp também fica em Campinas e o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Unicamp está localizado em Paulínia (SP), como comenta o professor Rangel Arthur, diretor-executivo associado da Inova Unicamp.



“A proximidade das empresas-filhas com os campi da Universidade favorece não só a economia local como a transferência de conhecimento, o desenvolvimento de pesquisas em parceria, a atração e fixação de talentos e a criação de novas soluções. Em 2025, foram 149 novas empresas-filhas cadastradas na base da Inova Unicamp, responsáveis por 858 empregos diretos e mais de 165 milhões de reais em faturamento”, comenta Arthur.



A Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), onde estão localizados o Colégio Técnico de Limeira (Cotil) da Unicamp, a Faculdade de Tecnologia (FT) e a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira (SP), e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, também concentra 52 empresas-filhas, cerca de 3% do total.

Um exemplo de empresa criada para levar ao mercado um conhecimento desenvolvido na Unicamp é a 4C DataLab Inteligência Artificial, fundada em 2024 pelos docentes Henrique Nogueira De Sá Earp, Cristiano Torezzan e Leonardo Tomazeli Duarte do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) e da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e por Raul Mariano Cardoso, egresso da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM).



A empresa aplica inteligência artificial e ciência de dados para apoiar decisões estratégicas e gerar inteligência de mercado. Seus modelos preditivos, baseados em know-how desenvolvido na Universidade, ajudam a prever a evasão de clientes ou estudantes e a reduzir a rotatividade de profissionais em empresas. Sendo considerada uma empresa-filha e uma spin-off acadêmica da Unicamp.



“A Unicamp apoiou a 4C DataLab desde a transferência da tecnologia que desenvolvemos na Universidade até o desenvolvimento do empreendimento. Se não fosse pela Inova Unicamp, não teríamos chegado aonde chegamos. A Agência foi essencial para nos dar segurança no processo de empreender“, afirma Torezzan, docente da Unicamp e um dos fundadores da 4C DataLab.



Internacionalização das empresas-filhas



O Relatório das Empresas-filhas da Unicamp 2025 mostra também um avanço na internacionalização. Atualmente, 343 empresas-filhas atuam fora do país, um aumento de 13,9% em relação a 2024. O número de empresas com escritórios internacionais cresceu 11,5%, e os negócios sediados com matriz no exterior aumentaram 45,4%, distribuídos no Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Inglaterra, Países Baixos, Panamá e Suécia. No total, 22,6% das empresas-filhas da Unicamp declararam ter presença internacional, seja por exportação, escritório no exterior, parcerias ou eventos.



O ecossistema de inovação da Unicamp tem gerado empresas que já nascem com visão global. Entre elas, destaca-se a Hardera Inc., sediada na Califórnia, nos Estados Unidos. Fundada em 2018 por Francisco Gomes e Ricardo Cotrin Teixeira, egressos da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp, a startup desenvolveu uma tecnologia química que amplia a durabilidade da madeira de reflorestamento, equiparando-a às madeiras nobres protegidas por leis ambientais. O foco em sustentabilidade ambiental levou a Hardera a ser selecionada, ainda em 2018, para o programa de aceleração da Singularity University , instituição do Vale do Silício.



“Em vez de adquirir e processar a madeira, estamos procurando parceiros industriais que aplicarão a tecnologia diretamente em suas operações. Nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nos países escandinavos, existem metas para que até 70% das construções utilizem madeira. A nossa tecnologia é adequada a esse movimento global de construção verde”, afirma Gomes.



Novos dados de diversidade, governança e impacto socioambiental



O Relatório de Empresas-filhas da Unicamp 2025 também traz novos dados de diversidade, governança e impacto socioambiental. As questões de diversidade incluídas buscam identificar a cor ou raça declarada, a orientação sexual e se o sócio tem deficiência física ou mental. Dentro do número de respondentes, 5 fundadores de empresas-filhas indicaram ser indígenas; 17 declararam-se como pessoas com deficiência; e 45 como LGBTQIAP+.



O mapeamento buscou ainda compreender quais são as ações no âmbito Ambiental, Social e de Governança (ESG) das empresas e, pela primeira vez, identificou com quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) esses negócios atuam.



“Estamos construindo um mapeamento mais plural e inclusivo. Ainda que os resultados de 2025 não representem a totalidade dos sócios, esse é um passo importante para ampliarmos o conhecimento sobre a diversidade presente no ecossistema empreendedor da Unicamp”, disse Renato Lopes.



No total, 33,87% das empresas-filhas respondentes disseram ter implementado ações ESG em liderança feminina expressiva. Os homens (cis e trans) representam a maioria dos fundadores das empresas-filhas. Entretanto verifica-se um crescimento gradual no número de sócias-fundadoras mulheres (cis e trans). Em 2023, elas correspondiam a 22% do total; em 2024, esse percentual subiu para 23,4%; e, em 2025, alcançou 23,8%.

A diversidade e multidisciplinariedade nas empresas-filhas é ilustrada por deep techs – empresas que atuam com inovação complexa baseada em investigação científica – como a Ehrena, uma empresa de nanotecnologia fundada, em 2022, por Renata Iwamizu, aluna do Instituto de Geociências (IG) e Angélica Fernandez, egressa do Instituto de Química (IQ), em parceria com farmacêutico Gustavo Bramajo.



A empresa desenvolve a tecnologia Nanoativ, que potencializa Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) por meio da nanoencapsulação e mantém ativo o relacionamento com a Universidade ao ter se instalado no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Seu produto mais avançado, o NanoCX, está em fase pré-clínica e busca combater fungos e bactérias resistentes.



“O ecossistema da Unicamp tem nos ajudado no processo de crescimento ao nos dar voz e construir pontes com stakeholders fundamentais para ultrapassar os desafios naturais de uma deep tech, com o auxílio da estrutura e dos profissionais atuantes nesse universo”, disse Fernandez.



A Inova Unicamp publica anualmente o Relatório de Empresas-filhas da Unicamp, que apresenta dados, análises e histórias de sucesso desses empreendimentos. O documento reúne os principais resultados sobre investimentos, perfil dos fundadores, internacionalização e vínculos com a Universidade. O conteúdo completo está disponível em formato e-book para download.



O que são as empresas-filhas da Unicamp

As Empresas-filhas da Unicamp são os empreendimentos nos quais pelo menos um dos sócios tem ou já teve algum vínculo formal com a Universidade, seja este vínculo como aluno, egresso (ex-aluno), funcionário ou docente. Também são consideradas filhas aqueles negócios que já passaram pelo programa de incubação na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp), mesmo que seus fundadores não tenham histórico acadêmico ou funcional com a Unicamp, e aquelas empresas que têm em seu core business uma tecnologia ou conhecimento desenvolvido na Unicamp, conhecidas também como spin-offs acadêmicas.



Empreendedores que se enquadram nesses critérios podem cadastrar seus negócios para integrar a rede de empresas-filhas no site da Inova Unicamp,



Sobre a Inova Unicamp

A Agência de Inovação Inova Unicamp é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Estadual de Campinas e atende a todos os seis campi. A Agência foi criada em 2003 com o objetivo de identificar oportunidades e promover atividades que estimulam a inovação e o empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado.



A Inova Unicamp é responsável pela proteção dos ativos de propriedade intelectual da Unicamp e pela proteção dos interesses da Unicamp em acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) firmados com empresas e instituições e nas transferências de tecnologias da Universidade. Também é responsável por promover a comunicação e cultura de inovação e empreendedorismo, pelo apoio na criação de empresas spin-offs acadêmicas, pelo mapeamento de empresas-filhas da Unicamp e pela gestão do Parque Científico e Tecnológico e da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp).

