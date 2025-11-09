Deputado federal por São Paulo há 4 mandatos, Tiririca (PL) deve deixar de concorrer pelo estado no ano que vem. Ele vai buscar uma vaga na Câmara dos Deputados agora pelo estado natal, o Ceará.

Ele também vai deixar o PL de Bolsonaro e ir para o PSD de Gilberto Kassab.

“Estou no Ceará, estou de volta, de volta para minha terra”, afirmou o deputado em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Disse ainda que faria um mandato “sério” e “sem palhaçada”.

Tiririca perdeu muitos votos

Fenômeno eleitoral em 2010, quando foi eleito com 1,3 milhão de votos e a campanha do “Pior que está, não fica”, Tiririca foi perdendo votos e entrou em 2022 como o menos votado de seu partido, fazendo pouco mais de 70 mil votos.

Agora ele tenta se renovar e reinventar no Ceará e afastado do bolsonarismo.

