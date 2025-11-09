Gabriel Alves ficou mais de 24h desaparecido. Ele estava fora desde a sexta-feira, mas já voltou pra casa. Os pedidos falavam muito no quadro de saúde da mãe dele. Ele estava passando mal e em quadro de desespero.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Foram quase 30 horas de sumiço e parentes pediram ajuda nas redes sociais.

Publicação do sumiço de Gabriel Alves

Pessoal esse meu cunhado Gabriel DESDE ONTEM NAO ATENDE CEL ,UlTIMA VISUALIZAÇÃO Do WATZ FOI AS 5:55 por favor se alguem souber de algo nos avise ,minha sogra esta desesperada ,ele esta com um pegeout vermelho 206.

Leia Mais notícias da cidade e região