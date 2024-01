‘Babá fitness’: patroa diz que ela faz um ‘cardiozinho’

Veja o vídeo abaixo. Causou comoção e indignação nas redes sociais neste domingo.

A herança colonial do Brasil. A elite sempre pensam que são bons influenciadores para os pobres, não importa as condições que os pobres estejam trabalhando! “Como a minha babá é fitness, gente…! Levando a babá para fazer um cardizinho enquanto leva a Manoela”.

