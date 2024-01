Equipe estava em patrulhamento quando o controle passou na rede um veículo produto de roubo (Honda Civic prata EGB5B02), porém o veículo estaria ostentando outro emplacamento que teria sido furtado de outro veículo FGO0D85, veículo teria passado pela muralha digital, seguindo a Rua Dom Pedro sentido SP304.



Com as informações iniciamos patrulhamento no bairro Cidade Jardim, momento que pela Rua das Rosas com Rua dos Lírios avistamos o veículo, sendo ocupado por dois indivíduos, onde foi dado sinal de parada com sirene, porém começou a empreender fulga por varias ruas do bairro em Alta velocidade, quando no cruzamento das ruas das Hortencias com Petúnias o indivíduo que estava de passageiro colocou o braço pra fora do veículo e efetuou 3 disparos de arma de fogo, sendo revidado pelos GCMs com 5 disparos de arma em direção aos pneus, na tentativa de inibir a injustiça agressão e parar o veículo, onde veio a acertar três projétil perfurando o para-choque e os dois pneus traseiro, momento que o veículo quase parando o passageiro desceu e saiu correndo, não sendo possível alcanca-lo, já o motorista foi detido no local. Indagado sobre o veículo informou que pegou o veículo com uma pessoa no Bairro Praia Azul. Em revista no veículo foi localizado 2 celulares, sendo um do motorista e o outro da parte que se evadiu.

O homem foi apresentado a autoridade policial Dr.Filipe que apreendeu os dois celulares e ratificou a prisão em flagrante do mesmo, que foi conduzido a cadeia pública de Sumaré.

Veículo foi devolvido a vítima, onde já foi feito a devolução da placa original do veículo. O segundo indivíduo que estava em posse de uma arma, não foi localizado.