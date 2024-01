Vagas- O PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Secretaria de Desenvolvimento

Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa (e que atende no mesmo prédio do Poupatempo da cidade), está recebendo currículos para a seleção de 95 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo 30 vagas para Auxiliar de Logística. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda-feira (22/01) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Masculino, Ensino Fundamental, experiência na área têxtil para trabalhar com teares circulares. Interessados enviar currículos para o e-mail controladoria@malhariaragazzo.com.br (6 vagas)

ANALISTA COMERCIAL – Atendimento e assistência aos clientes (mercado nacional). Suporte aos agentes representantes da parte comercial, com negociação e cotação de fretes (mercado internacional). Vivência na área comercial, habilidades de negociação, Inglês fluente (indispensável o inglês Intermediário). Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, premiação. Currículo para recrutamento.rmc@outlook.com com a sigla “Analista” e pretensão salarial. (1 vaga)

ASSISTENTE DE PÓS-VENDAS – Ensino Médio, ter conhecimento em paquímetro e micrometro analógico (convencional) e ter operado Retifica Blanchard; ter experiência em Retífica Blanchard, vasto conhecimento em desenho técnico. (1 vaga)

ASSISTENTE DE QUALIDADE – Apoio das atividades de qualidade (certificados e ficha de produto), compreender necessidades do cliente para atender (pós-venda), apoio nos processos de desenvolvimento de produto; realizar auditorias de processos internos e fornecedores. Experiência mínima de 2 anos, Ensino Superior ou cursando, áreas de Engenharias ou Gestão da Qualidade. Interessados devem encaminhar currículo para recrutamento.rmc@outlook.com com a sigla ‘Qualidade’ e pretensão salarial. (1 vaga)

ATENDENTE DE LANCHONETE – Feminino, para loja de conveniência. Interessadas comparecer com currículo no Posto de gasolina Ipiranga no Altos do Klavin. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD) – Masculino, Ensino Médio, curso de empilhadeira, conhecimento de informática (pacote Office), com CNH B. (1 vaga)

ATENDENTE DE SAC – Ensino Médio, boa comunicação oral e escrita, bom atendimento interpessoal para atender cliente via redes sociais e sistemas, prestar serviços de informações e resolução de problemas. (1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Masculino, para trabalhar na limpeza de máquinas têxteis. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Masculino, Ensino Médio, experiência em captação de fretes, acompanhar os procedimentos de transporte e movimentação de cargas, planejar e executar ações táticas para diminuir erros operacionais, prospectar transportadoras, captar e analisar valores de fretes e performance de transportes, avaliar demanda e desempenho da transportadora. (30 vagas)

BALCONISTA – Atendimento ao cliente, venda de produtos, organização, recebimento e estocagem de produtos, verificação dos prazos de validade, inventários, organização de merchandising; limpeza da loja, incluindo, gôndolas, balcão, equipamentos, depósito, vidros, pisos e banheiros. Cargo requer responsabilidade, comprometimento, pontualidade, controle e boa comunicação. Ensino médio e disponibilidade para trabalhar horário comercial, segunda a sábado, e residir em Nova Odessa, próximo ao centro. (1 vaga)

CONFERENTE – Masculino, Ensino Médio, trabalho noturno, diferencial ter experiência em carga e descarga, conferência e separação. (2 vagas)

DESENHISTA PROJETISTA ELÉTRICO – Ensino Médio e curso relacionado à área, experiência na elaboração de projetos elétricos de painéis de automação e conhecimento nas ferramentas Eplan Electrical P8 e Autocad, Eplan ProPanel, com CNH B. (1 vaga)

INSTRUTOR DE INGLÊS – Com experiência inglês intermediário, avançado e fluente para ministrar aula presencial, online e híbrido, ter disponibilidade de horário. Interessados enviar currículos noidiomas@gmail.com (1 vaga)

JOVEM APRENDIZ – Ambos os sexos, 17 ou 18 anos, necessário estar cadastrado no Cadastro Único ou CRAS da cidade de Nova Odessa. (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA – Auxiliar de Montagem (serviços gerais), Montador, Marceneiro, Serralheiro, masculino, todos com Ensino Médio e experiência na função. (5 vagas)

EMPRESA CONTRATA – Operador Máquina Britador e Operador de Máquina Perfuratriz com experiência na função. (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA – Líder de Limpeza com experiência, Auxiliar de Limpeza, Operador de Máquina com CNH B para dirigir varredeira mecânica. Trabalho das 16h às 1h20. A empresa oferece transporte. Residir em Nova Odessa. (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA – Polidor Automotivo, Montador-Desmontador de partes automotivas, Higienizador de Veículos, Preparador de pintura automotiva, Técnico de Qualidade Automotiva (Vistoriador Veicular). Currículo para luana.cristina@localiza.com. (5 vagas)

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA – Contramestre B e Líder de Revisão – com experiência na função. (2 vagas masculinas)

ESCOLA DE NOVA ODESSA CONTRATA – Auxiliar de Tesouraria, feminino, com experiência; Recepcionista, feminino, com experiência; Estagiária em Pedagogia. (3 vagas)

MERCADO NO KLAVIN CONTRATA – Açougueiro, Balconista de Açougue (ambos os sexos), Operadora de Caixa, todos com experiência na função. (3 vagas)

MOTORISTA – Masculino, CNH D., com experiência. (1 vaga)

MOTORISTA RODOTREM – CNH E, Ensino Médio, experiência na função. Interessados enviar currículo para o e-mail rh01@lottransportes.com.br (8 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA – Masculino, com experiência em lixadeira, serra, matriz e prensa. 1 vaga)

OPERADORA DE CAIXA – Com experiência, horário das 10h30 às 19h30 (descanso 1h50), de segunda a sábado. (1 vaga)

PROFESSOR (A) DE INFORMÁTICA – Com experiência. (1 vaga)

PROFESSOR DE NATAÇÃO – Com experiência para trabalhar em academia. (1 vaga)

REVISOR(A) DE TECIDO B – Responsável por realizar revisão dos tecidos, medir, pesar classificação do lote e qualificação por pontuações, alimentar o sistema adequadamente e manter local limpo. Experiência na função. (1 vaga)

SEPARADOR – Masculino, para trabalhar na área de logística e separar mercadorias. (6 vagas)

VENDEDOR (A) – Ensino Médio, experiência para trabalhar com vendas de colchão. (1 vaga)