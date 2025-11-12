Banco de Sangue do HM necessita de doações de todos os tipos sanguíneos

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, necessita reforçar o estoque do Banco de Sangue, que no momento precisa de doadores de todos os tipos sanguíneos. As doações são essenciais para garantir o atendimento de pacientes em situações de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos.

Os interessados podem comparecer ao HM de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

De acordo com a equipe do Banco de Sangue, a redução nas doações tem impactado diretamente o abastecimento, o que torna fundamental o apoio da população. “A doação é um gesto simples, rápido e que pode salvar até quatro vidas”, destaca a responsável técnica do hospital, Sarah Guimarães.

Para doar, é necessário apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis), pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

