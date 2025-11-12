Santa Bárbara promove Dia D de Mobilização contra a Dengue

O Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, promoveu nesta segunda-feira (10) um Dia D de Mobilização contra a Dengue. A iniciativa, preconizada pelo Ministério da Saúde, estava inicialmente prevista para ocorrer no último sábado (8), mas devido ao mau tempo foi transferida para esta segunda. Durante a ação, os agentes de controle de endemias realizaram a intensificação das atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, nos bairros São Francisco, Santa Rita e Jardim Paraíso.

No decorrer da mobilização, foram realizadas visitas a imóveis com bloqueio e controle de criadouros, orientações aos moradores e distribuição de panfletos informativos. Também houve afixação de cartazes em comércios locais e entrega de telas de proteção para caixas-d’água, tanto em residências que necessitassem quanto em hortas da região. No total, as equipes realizaram 1.219 visitas a imóveis nos bairros priorizados. Desse total, 453 imóveis (37,1%) foram efetivamente vistoriados, com orientações aos moradores sobre prevenção, eliminação de criadouros e importância de buscar atendimento médico em caso de sintomas. Os demais 766 imóveis (62,9%) estavam fechados ou houve recusa de entrada.

Durante as visitas, foram identificados e eliminados 114 recipientes com água parada, nos quais foram coletadas amostras de larvas para análise. No laboratório do DVZ, foram confirmadas 89 larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação reforça a importância da participação da população no enfrentamento à dengue, mantendo quintais, caixas d’água e reservatórios sempre limpos e sem água parada, especialmente neste período de temperaturas elevadas e maior ocorrência de chuvas, que favorecem a proliferação do mosquito transmissor.

O Departamento reforça que qualquer recipiente com água parada – como pratos de vasos, garrafas, baldes, caixas-d’água destampadas e calhas entupidas – pode se tornar um criadouro do Aedes aegypti.

A orientação é que os moradores reservem 10 minutos por semana para verificar possíveis focos em suas casas e recebam os agentes de controle de endemias, devidamente identificados, sempre que houver visita. A colaboração da população é essencial para que o trabalho preventivo alcance todo o território e reduza o risco de novas infestações.

Orientações

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

