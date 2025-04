Em uma iniciativa que visa fortalecer a rede de apoio e garantir estoques adequados, o Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, disponibiliza um programa de parceria com grupos e instituições. A ação busca promover a solidariedade e conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue.

As ações em grupo possibilitam que amigos, familiares, colegas de trabalho ou membros de uma entidade ou igreja, por exemplo, se unam em prol de um objetivo comum: salvar vidas. Ao se organizarem para realizar uma doação coletiva, esses grupos não apenas aumentam a quantidade de sangue disponível, mas também incentivam outras pessoas a se engajarem.

Para participar, os grupos podem entrar em contato com o Banco de Sangue para agendar uma visita ou uma campanha de doação. “Essas ações são realizadas de acordo com o estoque do banco e com a quantidade mínima de 30 doadores, para que sejam realizadas aos sábados, dia específico para esse tipo de campanha”, explica a Dra. Fernanda Andrade Loureiro Orsi, responsável pelo Banco de Sangue do HM.

Doar sangue é uma das formas mais eficazes de ajudar a salvar vidas. Cada doação pode beneficiar até quatro pacientes em necessidade de transfusões, seja para tratamento de doenças, cirurgias ou emergências.

“Iniciativas como essa reforçam o papel da comunidade na construção de uma saúde pública mais humana e eficaz. Ao incentivar campanhas de doação em grupo, ampliamos a rede de solidariedade e garantimos que o Banco de Sangue esteja sempre preparado para atender quem mais precisa. Convidamos empresas, igrejas, escolas e famílias a se unirem nessa causa tão nobre”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O processo de doação é rápido, seguro, não precisa de agendamento e pode ser realizado por pessoas com boa saúde, entre 16 e 69 anos (acima de 60 anos, desde que já sejam doadoras), com mais de 50 kg. Para doar, é necessário apresentar um documento com foto e estar bem alimentado.

Os interessados podem procurar a unidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Para dúvidas ou informações sobre como realizar a campanha em grupo, o telefone (19) 3468-1739 está disponível.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.