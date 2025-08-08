Com estoque baixo, Banco de Sangue do HM precisa de todos os tipos
O Banco de Sangue Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, necessita de doadores de todos os tipos sanguíneos, especialmente O+, O-, A+ e A-. A reposição constante é essencial para garantir o atendimento a pacientes em cirurgias, emergências e outros procedimentos que exigem transfusão.
A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima.
Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.
Confira os critérios para a doação:
– Estar bem de saúde
– Não estar de jejum
– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação
– Não fumar duas horas antes
– Pesar mais que 50 kg
– Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal)
– Permanecer de repouso no mínimo seis horas na noite anterior da doação
– Evitar o consumo de alimentos gordurosos
– Apresentar documento com foto
O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.
