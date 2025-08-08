Desaparecido desde às 11h da manhã desta quinta-feira (7), o cachorrinho Piter sumiu nas imediações da Vila Dainese, em Americana.

A tutora Caroline faz um apelo emocionado para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do animalzinho.

Piter já é um cão idoso e precisa de cuidados.

O desaparecimento também afetou profundamente uma criança da família, que é muito apegada ao pet e está sofrendo bastante com a ausência.

📞 Informações podem ser passadas diretamente à tutora pelo telefone: (19) 98196-9353.

Ajude compartilhando! Qualquer pista pode fazer toda a diferença. 🐶

