Programa Mãe Americanense recebe ação do Agosto Dourado no São Manoel

A campanha Agosto Dourado, que valoriza a importância do aleitamento materno, chegou nesta quarta-feira (6) ao bairro São Manoel, por meio de uma ação educativa promovida pela equipe do programa Mamãe Nenê, da Secretaria de Saúde de Americana.

A atividade foi realizada durante o encontro do programa Mãe Americanense, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SOMA, e conduzida pela fonoaudióloga Sandra Possobon. O Mãe Americanense é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, voltada ao acolhimento, orientação e fortalecimento de vínculos com gestantes e mães de recém-nascidos.

A ação desta quarta-feira teve como foco orientar gestantes e mães de recém-nascidos sobre os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mãe, além de abordar técnicas e esclarecer dúvidas sobre os desafios comuns durante o processo. A ação integra a programação do Agosto Dourado, instituído pela Lei Federal nº 13.435/2017, cujo tema deste ano é “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis”.

“Espaços como esse são fundamentais para promover o acolhimento e a troca de experiências entre mulheres, e a amamentação é um dos pilares desse cuidado integral”, destacou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

Fortalece vínculo

Para a fonoaudióloga Sandra Possobon, o encontro foi essencial para fortalecer o vínculo com as mães. “Amamentar é um ato de amor, mas também envolve desafios. Quando a mulher se sente segura e amparada, ela tem mais condições de superar as dificuldades”, explicou.

A coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, reforçou o compromisso da rede municipal com a pauta. “Estamos mobilizados em diversas frentes durante o Agosto Dourado, com ações educativas, capacitações e eventos, para garantir que as mães tenham acesso à informação e ao suporte necessário”, afirmou.

A programação da campanha segue ao longo de agosto, com atividades em unidades de saúde, instituições sociais e formações para profissionais. Um dos destaques será o Fórum “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis”, no dia 21 de agosto, no Núcleo de Especialidades, com palestras da médica pediatra neonatal Dra. Raquel Amarante de Paula e Silva e do dentista e pesquisador Dr. Pedro Pileggi Vinha.

Confira a sequência da programação do Agosto Dourado:

07/08 – Ação na Casa da Criança Urupê, no bairro Antônio Zanaga II;

11/08 – Terceira etapa da capacitação para equipe da maternidade;

12/08 – Ação na unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro São José;

14/08 – Última etapa da capacitação para equipe da maternidade;

21/08 – Fórum “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis” no Núcleo de Especialidades;

27/08 – Participação no Programa Mãe Americanense na sede da APAM, bairro Praia Azul;

28/08 – Participação no Programa Mãe Americanense na sede da Cruzada das Senhoras Católicas, no Centro.

