Mais de 13kg de maconha e quase 5kg de cocaína foram apreendidos em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta sexta-feira. A ação aconteceu no conjunto Roberto Romano e terminou sem pessoas detidas.

As drogas foram encontradas em uma área verde e estava em meio a materiais recicláveis. Dois rapazes foram avistados por um alcaguete que os denunciou para os GMs que passavam pelo local.

Ainda havia mais 13 kg de pó para refino de cocaína.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL + 13kg de maconha

Santa Bárbara D’oeste-Sp APOIO TÁTICO 04

DATA: 08/08/25 HORA: 00:20 LOCAL: RUA JORGE J. DE AGUIAR N°295 COHAB R. ROMANO.

APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento, está equipe tática foi solicitada por um munícipe o qual preferiu manter sua identidade preservada, este que nos informou ter visualizado no início da noite 2 indivíduos adentrando a uma área verde portando algumas bolsas.

Diante desta informação, nos deslocamos até o local citado e durante varredura em meio a materiais recicláveis localizados próximo a uma cocheira fora localizado às referidas bolsas que continham em seu interior:

-569 porções de maconha (626gr)

-16 Tijolos de maconha (12,627kg)

-1214 pedras de crack (302gr)

-2 pedras maiores de crack (355gr)

-6.800 microtubos contendo cocaína (4.785kg)

-5 porções de cocaína (364gr).

-13kg pó para refino de cocaina

Diante do exposto, todo o material foi apresentado pelo plantão policial sendo devidamente apreendido após registro da ocorrência.

