Americana tem aula inaugural para novos Alunos Tutores em Tecnologia Google

A quarta edição do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google para estudantes da rede municipal de ensino de Americana teve sua aula inaugural nesta quarta-feira (6), durante o primeiro encontro da turma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho.

Ao todo, participam da formação 101 estudantes dos 8º anos de cinco escolas: CAIC Professor Sylvino Chinelatto e EMEFs Florestan Fernandes, Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, Prof. Milton Santos e Paulo Freire.

Programa

O programa Aluno Tutor prepara estudantes para serem protagonistas na adoção de tecnologias nas escolas. O curso tem 57 horas de formação e é realizado à distância em uma plataforma gamificada, ensinando ferramentas do Google e cidadania digital também por meio de encontros síncronos presenciais e online. Com a formação, os estudantes se tornam multiplicadores, ajudando professores e a comunidade escolar no uso dessas ferramentas.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o apoio do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi ao Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google. “A tecnologia é indissociável do nosso cotidiano e este programa revoluciona a forma como os estudantes interagem com o conhecimento, capacitando-os inclusive a compartilhar esse aprendizado com os colegas e com a comunidade em que estão inseridos”, disse.

