Banda Municipal de Americana homenageia a padroeira do Brasil e das crianças

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi faz uma apresentação especial em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças neste domingo (12), no estacionamento do Mercado Municipal Luiza Padovani, no Centro de Americana. A programação é gratuita e terá início às 9h, em frente ao Mural Americana 148, no estacionamento do Mercadão Municipal.

O repertório inclui composições do universo musical infantil e obras da MPB, sob a regência do maestro Jair dos Santos.

“Estão todos convidados para este belo evento no nosso Mercadão Municipal. Mais uma vez teremos a oportunidade de conferir todo o talento e a competência da Banda Municipal, que tão bem representa Americana em suas apresentações”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Mercado Municipal Luiza Padovani fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, 55 – Centro.

