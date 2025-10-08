Neste Dia das Crianças, 68% (60% em 2024) dos brasileiros pretendem comprar presente, com investimento médio de R$ 219 (R$ 231 em 2024), de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.

A estimativa é que a data deve movimentar aproximadamente R$ 18,9 bilhões em compras nos setores de comércio e serviços, volume 3,8% maior se comparado com o mesmo levantamento realizado em 2024 (R$ 18 bilhões).

De acordo com o estudo, homens pretendem gastar mais (R$ 273) do que as mulheres (R$ 166) no que se refere ao desembolso médio.

Gasto médio por região Dia das Crianças,

Entre as regiões brasileiras, o Sudeste é a única que registra um valor médio de intenção de compra acima da média nacional, com R$ 248. A região Centro-Oeste se aproxima da média nacional, com R$ 217, seguida por Norte e Nordeste, que apresentam o mesmo valor de R$ 196. Por sua vez, a região Sul apresenta o menor valor médio de intenção de compra, com R$ 192.

Em relação à intenção de compra, o Nordeste lidera com 74% das respostas positivas, seguido por Centro-Oeste e Norte, que aparecem empatados com 71%. A região Sul registra 66%, enquanto o Sudeste apresenta o menor índice, com 63%.

Loja física é a opção

Em 2025, a compra presencial para o Dia das Crianças permanece como a escolha majoritária entre os consumidores brasileiros, com 74% preferindo esse formato, um aumento em relação aos 69% registrados em 2024. Sete em cada dez entrevistados confirmam que comprarão em lojas físicas, sendo a Região Norte a que mais destaca essa preferência, com 80%, seguida pelo Nordeste, com 78%. Nas regiões metropolitanas, a adesão à compra presencial é igualmente alta, atingindo 71%.

No entanto, o comércio online mantém seu espaço, atraindo 27% dos consumidores, com maior adesão entre os homens (28%) e especialmente entre os jovens de 18 a 34 anos, que representam os maiores percentuais de compradores pela internet (36%, 18 a 24 anos, e 33%, 25 a 34 anos). Nas classes sociais mais altas (A/B), o equilíbrio é maior entre as formas de compra: 60% preferem lojas físicas, enquanto 41% optam pelo canal online. Em contraste, nas classes D/E, o domínio é das lojas físicas, com 81% indicando preferência por compras presenciais, e apenas 16% pretendendo comprar pela internet.

Cartões predominam

Entre os consumidores pesquisados, 38% têm a intenção de utilizar o cartão como meio de pagamento para os presentes do Dia das Crianças. Desses, 22% optam pelo cartão de crédito, enquanto 16% preferem o cartão de débito. Entre os que escolhem o cartão de crédito, 60% planejam parcelar a compra.

A região Sudeste se destaca pelo uso mais expressivo dos cartões, com quase metade dos consumidores (47%) preferindo essa forma de pagamento. Na faixa etária de 45 a 59 anos, os cartões também lideram, com 41% das menções. Além disso, as mulheres e os consumidores das classes A/B apontam o cartão como meio de pagamento predominante, representando 39% e 57% das intenções, respectivamente.

Esses dados indicam a relevância dos cartões no período promocional, mostrando diversidade no perfil do consumidor e evidenciando a preferência pelo parcelamento como uma estratégia para viabilizar as compras do Dia das Crianças.