Banda Sinfônica Municipal apresenta concerto especial Rock Sinfônico com entrada gratuita

A energia vibrante do rock vai invadir o palco do Anfiteatro Dirce Dalben no próximo dia 30 de julho, às 20h, com o espetáculo “Rock Sinfônico”, apresentado pela Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.



Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Sumaré, o concerto especial trará ao público uma fusão empolgante entre o repertório consagrado do rock internacional e a potência da música sinfônica, em uma performance emocionante regida pelo maestro Alcimar de Souza.



Composta por 34 músicos experientes, a Banda Sinfônica Municipal preparou uma seleção de clássicos que marcaram gerações. Entre os destaques do programa estão:



– Deep Purple Medley

– Queen

– Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses)

– Highway to Hell (AC/DC)

– Born to Be Wild (Steppenwolf)

– Rock Explosion (sucessos dos anos 70)

– Metal Medley – incluindo Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Scorpions e mais!



“Esse concerto é uma celebração da liberdade musical. É um desafio e um prazer reinterpretar com arranjos sinfônicos a força do rock, que é visceral, enérgico e apaixonante. Nosso objetivo é emocionar e surpreender o público, unindo o peso das potência dos sopros, metais e percussão sinfônica”, destaca o maestro Alcimar de Souza.



O evento faz parte do calendário cultural da cidade e reforça o compromisso da Prefeitura de Sumaré com a democratização do acesso à cultura e à valorização dos talentos locais.



Cecília Teixeira, secretária municipal de Cultura e Turismo, ressalta a importância de espetáculos como este:

“A Banda Sinfônica é um patrimônio cultural de Sumaré, e vê-la reinventando o rock com tamanha ousadia e qualidade é um orgulho imenso. Estamos oferecendo à população um espetáculo acessível, gratuito e com altíssimo nível artístico. É um convite para que as famílias estejam juntas, vibrando com a música e reconhecendo o valor dos nossos artistas.”



O “Rock Sinfônico” promete ser uma noite de pura emoção, misturando nostalgia, virtuosismo e muita vibração em um espetáculo para todas as idades. A dica é chegar cedo para garantir lugar.

