Nova Odessa e Odesa (Ucrânia) oficializam acordo de cidades-irmãs

Parceria abre caminho para futuros intercâmbios cultural, educacional e econômico.

Nova Odessa e Odesa (Ucrânia) formalizaram nesta terça-feira (29/07) o título de “cidades-irmãs” durante reunião virtual que conectou lideranças brasileiras e ucranianas. O encontro, realizado às 10h (horário de Brasília) e 16h (horário da Ucrânia), consolidou uma parceria centenária inspirada na fundação de Nova Odessa em 1905 pelo Dr. Carlos José de Arruda Botelho, que batizou a cidade em homenagem à metrópole ucraniana após visitar suas ruas e urbanismo.

A delegação de Nova Odessa foi liderada pelo prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Alves Teixeira, e do secretário adjunto Mateus Rosa Tognella, além de representantes da cultura, turismo e sociedade civil. Pela Ucrânia, destacaram-se o prefeito de Odesa, Gennadiy Trukhanov, diplomatas da Embaixada Ucraniana em Brasília e técnicos do Departamento de Relações Internacionais. A tradução simultânea em português e ucraniano foi conduzida pelo diplomata Oskar Slushchenko.

Pilares da parceria

A formalização do título de cidades-irmãs prevê futuros intercâmbios mútuos em áreas definidas no Memorando de Entendimento, assinado no último dia 29 de julho, por ambas as cidades. O documento, elaborado pelo jurista Dr. Lucas Gandolfe com base no acordo entre Fortaleza (CE) e Odesa, estabelece seis eixos prioritários: turismo sustentável, cooperação educacional, desenvolvimento econômico, preservação histórica, eventos culturais e sustentabilidade.

Próximos passos

Nas próximas semanas, um Projeto de Lei baseado na Lei Municipal nº 2.230/2007 (que declarou Nova Odessa cidade irmã de Jelgava, na Letônia) será enviado à Câmara de Vereadores de Nova Odessa, assegurando enquadramento jurídico à parceria.

Simultaneamente, está em elaboração a agenda de compromissos. Para coordenar essas ações, um Comitê Gestor Bilateral será formado por técnicos das duas cidades, responsável por transformar os eixos do memorando em projetos tangíveis – como programas de intercâmbio estudantil, roteiros turísticos temáticos e editais para cooperação empresarial.

“Esse acordo resgata o gesto visionário de Carlos Botelho, que em 1905 nos batizou inspirado em Odesa. Hoje, convertemos essa admiração em ação, com uma parceria que estabelece projetos viáveis e benefícios concretos para ambas as cidades”, afirmou o prefeito Leitinho.

O prefeito de Odesa, Gennadiy Trukhanov, também manifestou sua satisfação. “Estou feliz de estabelecer essa parceria e fazer de Nova Odesa nossa cidade-irmã”, concluiu.