Banda Sinfônica realiza concerto didático e leva educação musical a Sumaré

O Mês de Outubro, dedicado às crianças, começou de forma especial na EMEF Maria Aparecida de Jesus Segura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) se empenhou em levar conhecimento, arte e cidadania diretamente para os estudantes com o Concerto Didático da Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca. A iniciativa, que integra o programa “Cultura nas Escolas”, realizou uma apresentação vibrante para os alunos da escola que fica no bairro Assentamento, transformando a escola em um palco de aprendizado e alegria.

A ação faz parte das estratégias de formação cultural nas escolas, em consonância com o plano de governo da Prefeitura de Sumaré, que prevê o fomento à cultura desde a base escolar como instrumento de inclusão, aprendizado e desenvolvimento humano. A iniciativa integrou a programação especial da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) para o Mês das Crianças.

Aula Musical Interativa e Palhaço Educativo

Durante o concerto, os músicos da Banda Municipal, sob regência do maestro Edson Piza, conduziram os estudantes por uma verdadeira aula musical interativa. Foram apresentadas explicações dinâmicas sobre as diferentes famílias de instrumentos: madeiras, metais e percussão.

O momento de aprendizado foi complementado com uma dose extra de diversão: a participação do professor de teatro Marcio Henrique, que atuou como palhaço Brigadeiro, interagindo com os alunos e realizando brincadeiras educativas que reforçaram a mensagem de carinho, cuidado e esperança da ação.

Cuidado e Transformação Social

“Nosso objetivo é levar cultura para onde as crianças estão. A música é uma linguagem universal que emociona, ensina, disciplina e transforma. Com os concertos didáticos, promovemos acesso, despertamos vocações e plantamos sementes de sensibilidade e cidadania nas novas gerações, transmitindo cuidado e carinho”, afirmou Cecília Teixeira, secretária municipal de Cultura e Turismo.

O Maestro Edson Piza, regente da Banda Sinfônica Municipal, destacou o impacto da experiência: “A experiência de tocar para as crianças e apresentar a estrutura de uma banda sinfônica é enriquecedora. A Banda Sinfônica é um organismo que é parte importante da vida cultural da cidade e criar esse laço com as futuras gerações é algo gratificante e que perpetua também a nossa atividade.”

